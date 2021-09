Grevesmühlen

Im Streit um Lärmgrenzen und fehlende Baugenehmigungen für das Piraten Open Air in Grevesmühlen gibt es Bewegung. Bislang hatten Theaterintendant Peter Venzmer und Nordwestmecklenburgs Intendant Tino Schomann nur übereinander anstatt miteinander geredet. Während Venzmer dem frisch gewählten Landrat vorwarf, das Theater in der Luft hängen zu lassen und auf Anfragen nicht persönlich zu antworten, sondern stattdessen nur seine Mitarbeiter zu schicken, verwies der Politiker auf die Einhaltung der Gesetze und Richtlinien.

Das Tischtuch schien zerschnitten, die aktuelle Saison des Theaters, die noch bis zum 18. September läuft, gefährdet. Doch jetzt gab es einen Termin zwischen beiden Parteien. Und das Ergebnis lässt aufhorchen, denn Peter Venzmer hatte in den vergangenen Tagen kein Blatt mehr vor den Mund genommen und schwere Geschütze aufgefahren. Er hatte Schomann sogar der Lüge bezichtigt.

Entschuldigung von Peter Venzmer

Nun allerdings hört man andere Töne: Das Treffen sei ohne scharfes Schießen und in sachlicher Argumentation mit Aussicht auf eine für beide Seiten akzeptable und verständliche Lösung verlaufen, teilte Matthias Sievert, Geschäftsführer des Piraten Open Air jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Bemerkenswert: „Peter Venzmer bedauerte die doch sehr krasse Ausdrucksweise seinerseits. Landrat Tino Schomann zeigte Größe und reichte ihm die Hand“, heißt es weiter.

Saison kann zuende gespielt werden

Wie Matthias Sievert weiter mitteilt, könne die Saison bei Einhaltung der Lärmrichtwerte ohne weitere Sanktionen und Bußgelder zuende gespielt werden. Weiterhin sprachen sich beide Seiten für den Erhalt des Theaters aus. Damit können Darsteller und Verantwortliche des Theaters für die nächsten Tage planen.

Wie es danach weitergeht, das steht allerdings noch nicht fest. „Wie mit zu erwartenden Auflagen, eventuellen Versagungen, neuen Bestimmungen, explodierenden Kosten und den Bußgeldern umgegangen werden soll und muss, bleibt vorerst noch offen“, so Mattgias Sievert. Jedoch betonte Peter Venzmer, sei es ihm wichtig, noch einmal klarzustellen, dass es eine Baugenehmigung für die Freilichtspielstätte seit 2007 gab und er und sein Team keinen sogenannten Schwarzbau errichtet hätten.

Theater seit 2005 in Grevesmühlen

In den vergangenen Wochen war die Debatte um das seit 2005 in Grevesmühlen ansässige Theater eskaliert. Grund dafür ist zum einen die Klage von drei Familien, die in der Umgebung der Spielstätte wohnen und auf die Einhaltung der Lärmschutzwerte pochen. Für die Überwachung dieser Werte ist der Landkreis zuständig. Zum anderen hatte das zuständige Bauamt, auch das gehört zum Landkreis, seit Anfang des Jahres eine Baugenehmigung gefordert.

Grund dafür ist unter anderem die Erweiterung der Tribüne. Um auch unter Pandemiebedingungen zu spielen, hatte Peter Venzmer die Kapazität der Tribüne auf 3000 Plätze verdoppeln lassen. Für die Baugenehmigung sind diverse Gutachten unter anderem für den Brandschutz notwendig. Diese Gutachten lässt das Theater derzeit anfertigen.

Unterstützung von Störtebeker-Festspielen

Weil zwischenzeitlich die Grenzwerte überschritten worden waren, hatte der Landkreis Zwangsgelder angeordnet, die inzwischen eine fünfstellige Höhe erreicht haben. Weil zwischenzeitlich der Fortbestand des Theaters infrage stand, hatten sich zahlreiche Unterstützer zu Wort gemeldet und in die öffentliche Debatte eingeschaltet.

Auch Peter Hick, Intendant der Störtebeker-Festspiele auf Rügen, hatte sich hinter Peter Venzmer gestellt. Auch Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sprach sich deutlich dafür aus, das Piraten Open Air in der Stadt zu halten.

Klatschen verboten nach 22 Uhr

Die Verantwortlichen des Theaters hatten in den vergangenen Wochen auf die Auflagen reagiert und die Lautstärke deutlich zurückgefahren. So gibt es erheblich weniger Kampfszenen und weniger Schüsse in dem Stück, was die Zuschauer teilweise mit Bedauern registrierten.

Aufgrund der strengen Auflagen war es zeitweise sogar untersagt, die Schauspieler mit Applaus zu verabschieden, weil um Punkt 22 Uhr die Vorstellung beendet werden musste. Diese Regelung wurde nach einer Woche jedoch aufgehoben.

