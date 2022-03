In nur einer Woche wurde an der Fritz-Reuter-Grundschule in Grevesmühlen ein komplettes Klassenzimmer renoviert und für die Aufnahme ukrainischer Kinder hergerichtet. Schulleiterin Andrea Kodanek und Stellvertreter Ralf Bendiks erklären, wie der Unterricht ablaufen soll und welche Überraschungen auf die neuen Schüler warten.