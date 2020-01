Grevesmühlen: Fußgängerin von Transporter erfasst – Fahrer hält nicht an

Grevesmühlen

Auf dem Parkplatz des Marktkauf in der Klützer Straße in Grevesmühlen kam es zu einem folgenschweren Unfall. Dieser ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Sonnabend, 4. Januar, gegen 18 Uhr.

Die 55-Jährige habe gerade den Einkaufsmarkt verlassen und den Parkplatz überquert, als sie von einem entgegenkommenden weißen Transporter erfasst wurde. Die Frau versuchte noch, zur Seite zu springen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Ein Zeuge kümmerte sich zunächst um die Verletzte.

Fahrer des Transporters fährt einfach weiter

Der Transporter fuhr einfach weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 038 81 / 72 00 zu melden.

