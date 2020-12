Grevesmühlen: Gartenbau Wiencke würdigt Vereinsarbeit

Grevesmühlen/Mallentin

In diesem Jahr sind die Feierlichkeiten zwar komplett zurückgeschraubt worden, aber die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Stepenitztal – die Ortswehren Mallentin und Börzow/ Gostorf – blicken zuversichtlich auf 2021 mit hoffentlich deutlich mehr Veranstaltungen, an denen die Blauröcke beteiligt sind: Dorf- oder andere Feste, Flohmärkte, Tage der offenen Tür, um nur einige zu nennen.

Beim Ausschenken von Getränken und Essen sind in der Vergangenheit immer große Müllberge entstanden. „Die Entsorgung kostet der Gemeinde viel Geld“, erläutert Steffan Scheer, stellvertretender Ortswehrführer in Mallentin. Der Förderverein „Florian Papenhusen“, der beide Wehren unterstützt, will nun gegensteuern und in Umweltfreundlichkeit investieren.

Gekauft werden soll Mehrweggeschirr – von Bechern über Teller bis hin zu Besteck. „Das wird eine teure Anschaffung“, weiß Steffan Scheer, der sich im Förderverein engagiert. Gelegen kommt da die Spende von Gartenbau Wiencke in Wotenitz. 150 Euro reicht das Unternehmen an den Förderverein für die Wehren der Gemeinde Stepenitztal weiter. Wiencke unterstützt regelmäßig verschiedene Vereine übers Jahr. Jetzt im Dezember waren es insgesamt 500 Euro. Die Spenden setzen sich zusammen aus Trinkgeldern von Kunden, die das Unternehmen dann noch einmal auf eine runde Summe bringt.

Ebenfalls 150 Euro wandern auf das Konto des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen. Eingesetzt werden soll das Geld laut dem Vorsitzenden Frank Brauer für die Jugendarbeit. Der Kreihnsdörper Seniorenverein kann sich über 200 Euro von Gartenbau Wiencke freuen. „Für alle Vereine ist es derzeit eine schwierige Zeit“, resümiert Senior-Chef Peter Wiencke. „Sie agieren ehrenamtlich und sorgen dafür, dass der Zusammenhalt da ist.“ Und dafür wollen er und sein Team auf diese Art Danke sagen.

Von Jana Franke