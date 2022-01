Grevesmühlen

Das Interview mit Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow über die schwierige Situation gerade an den Wochenende das aufwändige Ehrenamt und die Familie unter einen Hut zu bekommen, war gerade erst Online erschienen, da ging der Pieper um 20.37 Uhr am Sonnabend. Eine Gartenlaube am Badstüberbruch in der Nähe der Physiotherapie-Praxis stand in Flammen. Minuten später waren die Feuerwehrleute vor Ort. „Das Problem war die Löschwasserversorgung, wir mussten eine Verbindung bis zum Ploggensee legen“, so Steve Klemkow.

Schlauchleitung bis zum Ploggensee

Kein Problem für die Grevesmühlener Wehr, die nicht zum ersten Mal mit diesem Problem zu tun hat. Für die Löscharbeiten, die bis 23 Uhr andauerten, musste die Straße komplett gesperrt werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der Eigentümer der Gartenlaube noch tagsüber dort gewesen und hatte am Abend das Grundstück verlassen, Stunden später brach das Feuer aus.

Die Gartenlaube wurde dabei vollständig vernichtet, den Anbau im hinteren Bereich konnten die Feuerwehrleute retten. Am Tag danach bot sich ein Bild der Verwüstung, das Feuer und das Löschwasser haben dafür gesorgt, dass die Laube nur noch abgerissen werden kann.

So sah es nach dem Feuer im Vorraum der Laube aus. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow