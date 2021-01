Grevesmühlen

Seit ein paar Tagen gilt die neue Landesverordnung in MV, die aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation unter anderem die erneute Verschärfung der Einschränkung privater Kontakte vorsieht. Das bedeutet unter anderem, dass auch das Vereinsleben in Grevesmühlen weiter brachliegen muss.

Die Grevesmühlener Rechtsanwältin Elfriede Quedenbaum ist die Vorsitzende des Kreihnsdörper Seniorenvereins. Um einigermaßen fit zu bleiben, spaziert sie am liebsten um den Ploggensee herum. Auf ihren Ausflügen, sagt sie, trifft sie jedes Mal viele von „ihren Leuten“. Um die 180 Mitglieder hat der Verein. Daran hat auch Corona bisher nichts geändert.

Anzeige

Elfriede Quedenbaum, Vorsitzende des Kreihnsdörper Seniorenvereins im November 2019 auf einer Zusammenkunft des Vereins. Quelle: Dirk Hoffmann

Sehnsucht nach Gemeinschaft groß wie nie

Was das Virus jedoch bewirkt, sagt Quedenbaum, ist, dass die meisten der Vereinsmitglieder, zumindest die, die noch beweglich sind, viel mehr an der frischen Luft sind als zuvor. „Und wir freuen uns auch noch viel mehr als früher, wenn wir einander sehen.“ Da bleibe man dann stehen, im Sicherheitsabstand selbstverständlich, und unterhalte sich, mache sich gegenseitig Mut.

Schwierige Lage Um die 70 Vereine und Interessensgruppen sind in der Stadt Grevesmühlen und im Amt Grevesmühlen Amt auf der Webseite der Stadt Grevesmühlen gelistet. Sie alle kämpfen damit, dass das gesellschaftliche Leben nun seit fast einem Jahr ruht. Manche haben mittlerweile auch gravierende finanzielle Probleme, weil Einnahmen fehlen.

Bisher, so Elfriede Quedenbaum, sei ihr unter den Vereinsmitgliedern noch niemand begegnet, der komplett pessimistisch in die Zukunft schaue. Der Tenor der meisten sei, „da müsse man jetzt eben durch. Irgendwann wird es wieder schön.“ Wird man wieder zusammen verreisen, gemeinsam Handarbeiten machen, trifft sich die Theatergruppe und auch die Radfahrer gehen wieder gemeinsam auf Tour.

Lesen Sie auch:

Den Kontakt halte man untereinander. Es werde viel telefoniert, zu Weihnachten wurden Geschenke verteilt, Karten mit aufmunternden Worten vom Vorstand verschickt. Wer Geburtstag hat, bekommt Blumen vor die Tür gestellt. Die Vereinsräumlichkeiten in der Wismarschen Straße 34 sind bereits seit dem ersten Lockdown geschlossen.

Hoffnung Impfung

Große Hoffnungen setzten die Senioren und Seniorinnen des Vereins auf die Impfungen. Impfgegner gibt es, so weit Quedenbaum weiß, keine in ihren Reihen. Worum sich die Vereinsmitglieder eher Sorge machen, ist, dass sie nicht rechtzeitig erfahren, wann sie zur Impfung gehen können. Nicht alle der über 80-Jährigen, so die Anwältin, haben Erfahrungen mit dem Internet. Sie sind darauf angewiesen, entweder von amtlicher Seite persönlich angeschrieben oder durch die Presse genaue Informationen zu erhalten, wie das mit dem Impfen der Senioren läuft.

Und was machen „De lütten Kreihnsdörper Danzlüd“?

Wenn also die Senioren des Kreihnsdörper Seniorenvereins weitgehend ruhig bleiben, wie geht es auf der anderen Seite Kindern, die schon lange keine gestaltete Freizeitbeschäftigung erleben können? Wie zum Beispiel die kleinen Tänzer und Tänzerinnen von „De lütten Kreihnsdörper Danzlüd“, die seit März vergangenen Jahres die Tanzbeine nicht mehr gemeinsam schwingen durften. „Es geht ihnen damit nicht gut“, sagt Annegret Runge, Grundschullehrerin an der Fritz-Reuter-Grundschule, die normalerweise einmal die Woche mit Schülern ihrer Schule in Grevesmühlen trainiert. Immer wieder fragen sie die Kinder, nicht nur aus ihrer dritten Klasse, deren Klassenlehrerin sie derzeit ist, wann es endlich wieder losgeht.

Eine kurze Hoffnung flackerte im Sommer auf, als es hieß, dass die lütten Danzlüd zur Einschulung in diesem Sommer auftreten könnten. Doch zwei Wochen vorher zerstob sie. 17 Kinder, die sich seit nun fast einem Jahr danach sehnen, endlich wieder zu üben und vor Publikum mit ihren traditionellen Tänzen aufzutreten. Kein Auftritt beim Stadtfest oder beim Zweckverband oder vor Senioren.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufhören will, trotz so langer Pause, keiner der lütten Danzlüd. Doch für die, die in der vierten Klasse sind, die im Sommer an eine andere Schule wechseln, könnte es eng werden. „Mitmachen kann man bei uns leider nur, so lange man Schüler oder Schülerin der Reuter-Schule ist“, sagt Annegret Runge. Nun hoffen die Kinder, dass im Frühjahr endlich wieder getanzt werden kann.

Von Annett Meinke