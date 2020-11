Grevesmühlen

Autofahrer müssen sich in Grevesmühlen in den nächsten Tagen auf einige Einschränkungen einstellen. Weil die Fahrbahndecke saniert werden muss, sind Teile der Bahnhofstraße und der Kreisverkehr am Bahnhof gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. November, und enden voraussichtlich am 4. Dezember.

Nach Auskunft der Stadt bleibt die Zufahrt zum AWG-Viertel jedoch frei, gesperrt werden soll der Teil ab der ehemaligen Mühle, der Questiner Weg ist nach wie vor mit dem Auto zu erreichen. Wie das zuständige Ingenieurbüro Möller mitteilte, werde auch das Wohngebiet an der Trift über die Zufahrt Schillerstraße weiter erreichbar bleiben.

Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang und die Baustelle passieren. Für Autofahrer bleibt hingegen auch der Bahnübergang Rehnaer Straße gesperrt.

Schienenersatzverkehr zwischen Grevesmühlen und Bad Kleinen

Von Freitag, 27. November, bis Montag, 30. November, gibt es nach Aussage der Deutschen Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Grevesmühlen, Bad Kleinen und Schwerin. Die meisten Züge dieser Linie werden zwischen Grevesmühlen und Bad Kleinen durch Busse ersetzt. Allerdings würden sich die Abfahrtzeiten verändern. Wie die Bahn mitteilte, werden an den betreffenden Wochenende die Fahrtzeiten um bis zu 45 Minuten abweichen.

Einzelne Busse fahren bis Güstrow beziehungsweise Lübeck und halten ab Bad Kleinen und Grevesmühlen nur zum Aussteigen. Die Busse halten nicht in Plüschow. Als Ersatz verkehren Taxis zwischen Plüschow und Grevesmühlen. Hintergrund der Maßnahme sind Arbeiten an den Bahnübergängen.

Von Michael Prochnow