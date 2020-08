Grevesmühlen

Daumen hoch für den Endspurt an Haus 1 auf dem Gelände der Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen. Seit mehreren Wochen ist es eingerüstet. Hintergrund: eine kostenintensive energetische Sanierung des Gebäudes, das die Diakonie als Hort nutzt. Auf die Fertigstellung freuen sich Lars und seine Mama Sandy Möller. Der Zweitklässler ist erst seit diesem Schuljahr ein Hortkind und findet die Nachmittagsbeschäftigung toll. „So toll, dass er hier gar nicht weg möchte“, sagt seine Mama.

Bis zur Fertigstellung müssen sich Lars und alle anderen Hortkinder aber noch ein wenig gedulden. Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hoffte zwar, dass das Gerüst in zwei Wochen abgebaut wird, aber Architektin Uta Hentschel händelt mit anderen Zahlen. „Fünf Wochen steht das Gerüst bestimmt noch“, meint sie. Denn mit den Bauarbeiten ist festgestellt worden, dass auch das Dach einer Sanierung bedarf. „Derzeit werden neue Bitumendachbahnen aufgebracht“, erklärt sie.

Sanierung kostet fast eine Million Euro

Neue Fassade, neue Fenster, neue Außentüren, komplett neues Heiz- und Belüftungssystem: Die Stadt Grevesmühlen lässt sich die energetische Sanierung einiges kosten. Fast eine Million Euro werden unterm Strich stehen. Mehr als die Hälfte davon wird mit städtischen Mitteln finanziert, der Rest mit europäischen – genauer gesagt mit Mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der Landesminister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Christian Pegel ( SPD), hatte einen Zuwendungsbescheid über 470 000 Euro im Gepäck, als er Grevesmühlen nun einen Besuch abstattete.

Im Normalfall gibt es Fördermittel weit vor einem Baubeginn, aber die Stadt als Träger der Schule wollte die Sanierung zum großen Teil in den vergangenen Sommerferien über die Bühne bringen. Mit einem Sonderantrag konnte sie vor Übergabe des Bescheids begonnen werden.

Die Räume im Gebäude sind viele Jahre als Unterrichtsräume genutzt worden. Hochgezogen wurde die Schule in den Jahren 1968 und 1969. Zuvor war an Ort und Stelle eine Kleingartenanlage. Als die einstige Polytechnische Oberschule (POS) mit Schülern von der ersten bis zur zehnten Klasse nach der Wende in eine reine Grundschule umgewandelt wurde, war das Haus 1 in Mischnutzung. Unter anderem hatte dort für längere Zeit das Kinder- und Jugendfilmstudio seinen Sitz. Zuletzt waren nur Hortkinder untergebracht – und so soll es auch in Zukunft sein: Es ist ein reines Hortgebäude.

88 Kinder in Betreuung

88 Mädchen und Jungen werden dort derzeit nach der Schule von insgesamt vier Erziehern betreut. Wegen der Baumaßnahme sind sie noch zum Teil auf die anderen Schulgebäude auf dem Gelände verteilt. Mit Fertigstellung ziehen sie alle ins Haus 1. Die Diakonie plant, die Kapazität weiter zu erhöhen, erklärt Regina Pfuhl, Geschäftsbereichsleiterin für Kitas und Frühförderung bei der Diakonie. In welchem Umfang, wird sich spätestens im kommenden Jahr zeigen. Zwölf Räume stehen zur Verfügung. Eine Essensversorgung gibt es zurzeit allerdings aufgrund der Sanierung und der Coronakrise nicht. Das soll sich aber bald ändern.

Für Lars Prahler passt die Sanierung des Gebäudes ins Konzept des Schulcampus, der angrenzend bis 2025 entstehen soll. Zudem ist mit der Nutzung des Hauses als Hort in Zukunft sichergestellt, dass es für jeden Grundschüler eine Betreuung nach dem Unterricht gibt.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (l.) erklärt Energieminister Christian Pegel den Schulcampus am Modell. Quelle: Jana Franke

Strom- und Heizkosten sparen

750 Meter Rohre sind in dem Gebäude neu verlegt worden. Zudem wurden 100 Heizkörper ausgetauscht. Die Raumbelüftung der zwölf ehemaligen Klassenräume wird mit modernster Technik kontrolliert, erklärt Bernd Streginski, Fachplaner für Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik. Energieeffizient sind auch die neuen Fenster. Die Herausforderung ist, den winterlichen Wärmeverlust zu minimieren und im Sommer nicht zu viel Wärme ins Gebäude zu lassen, verdeutlicht Architektin Uta Hentschel.

„Die Fensterfläche betrug zuvor 18 Quadratmeter. Die haben wir durch gedämmte Paneele auf zwölf Quadratmeter reduziert“, führt sie aus. Der Betrachter erkennt diese sogenannten Paneele als knallig orange „Verglasung“. Zudem sind die Außenfensterbänke winddicht und die Fenster selbst abgedichtet worden. Zur Sonnenseite erhält das Gebäude noch Markisen. „Mit der Sanierung werden künftig erheblich Strom- und Heizkosten eingespart“, resümiert Bürgermeister Lars Prahler.

Neun Gewerke aus der Region sind an der Fertigstellung des Hortgebäudes beteiligt. „Zum Teil arbeiteten sie auch samstags, um im Plan zu bleiben“, berichtet Architektin Uta Hentschel. Dann steht ereignisreichen Nachmittagen für Lars und die anderen Hortkinder ja nichts mehr im Wege.

Von Jana Franke