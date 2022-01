In Grevesmühlen fand am Freitag die zweite Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren in Nordwestmecklenburg statt. Viele Familien aus dem gesamten Landkreis nutzten das Angebot, weil Impftermine bei Ärzten für Kinder schwierig zu bekommen sind. Den Protest einer kleinen Gruppe von Impfgegnern unterband die Polizei.