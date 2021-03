Grevesmühlen

Was ist denn da schief gelaufen? Das fragen sich viele verärgerte Eltern gerade in Grevesmühlen. Grund dafür: Erst acht Tage nach einem positiven Corona-Test bei einem Kind, zu dem ihre Kinder im Hort Kontakt hatten, Ergriff der Landkreis Maßnahmen.

Schon am 17. März wurde die Corona-Infektion eines Schülers der Klasse 2a der Fritz-Reuter-Grundschule bekannt. Die gesamte Klasse wurde daraufhin in Quarantäne geschickt. Der Lehrer, der die Klasse betreute, musste allerdings nicht in Quarantäne. Laut Landkreis würde nicht in jedem Fall, der in einer Schulklasse auftrete, auch der Lehrer automatisch mit in Quarantäne geschickt. Das hänge mit den jeweiligen Hygienekonzepten zusammen.

Allgemeinverfügung des Landkreises fehlt

Überraschend an dem Vorgang: Eine offizielle Allgemeinverfügung, wie sie der Landkreis in solchen Fällen stets herausgibt, und die am 17. März hätte veröffentlicht werden müssen, gab es in diesem Fall nicht. Und noch entscheidender, für die nun betroffenen Kinder und ihre Eltern: Die Anordnung, dass auch die Kinder, die zusammen mit dem infizierten Kind im Hort am Lustgarten waren, in Quarantäne müssen, kam erste eine Woche später am 23. März. Allerdings auch dieses Mal ohne eine offizielle Verfügung.

Stattdessen erhielten die Eltern der Hortkinder am späten Dienstagvormittag einen Anruf, dass sie ihre Kleinen aus der Schule abholen mögen. Das, so einige aufgebrachte Eltern am Dienstag, sei weder nachvollziehbar noch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Davon betroffen sind 26 Kinder, die nun bis zum 29. März zu Hause bleiben müssen.

Fehler in der Informationskette?

Aber wo lag der Fehler in der Informationskette? Wie ein Sprecher des Landkreises auf Nachfrage mitteilte, sei anfangs nicht bekannt gewesen, dass das infizierte Kind auch im Hort gewesen sei. Diese Information habe das Gesundheitsamt erst später erhalten und dann sofort reagiert. Wie aus einer Antwort der Kreisverwaltung hervorgeht, habe die Hortleitung das Gesundheitsamt am 22. März informiert. Und das offenbar auch nur, weil dort die Verantwortlichen zufällig von dem Fall gehört hatten.

In der Stadtverwaltung Grevesmühlen, die Kommune ist Träger des Horts, war von dem Fall nichts bekannt. Nachdem das Gesundheitsamt vom Hortbesuch erfahren hatte, wurde am 23. März die Anordnung erlassen. Unklar ist bis heute, warum die Information über den Aufenthalt des Kindes im Hort nicht sofort erfasst und weitergeleitet worden war.

Positives Ergebnis kam am 17. März

Laut Gesundheitsamt sei das betroffene Kind am 16. März getestet worden, am 17. März habe das Ergebnis vorgelegen. Und weil der Junge am 15. März in der Schule gewesen sei, habe man die Klasse in Quarantäne geschickt und später zusätzlich auch die Kinder, die am 15. März im Hort gewesen waren. Die Kontakte, die sie in den vergangenen Tagen hatten, spielen offenbar keine Rolle. „Wir haben überhaupt kein Verständnis für diese Entscheidung“, so ein betroffenes Elternteil gegenüber der Redaktion. „Wenn es einen Tag später eine Anordnung gibt, ok, vielleicht auch nach zwei Tagen, aber eine Woche danach?“

Dass trotz des langen Zeitraums, der zwischen dem Kontakt mit dem betroffenen Kind und der Anordnung liegt, die Quarantäne angeordnet worden sei, hänge laut Gesundheitsamt mit der Inkubationszeit von Covid-19 zusammen, die 14 Tage betrage.

Dass die Stadtverwaltung in Grevesmühlen nicht sofort informiert worden war, lässt sich inzwischen auch nicht mehr klären. „Die Stadt wurde durch das Gesundheitsamt am Dienstag über den Infektionsfall informiert. Das Gesundheitsamt hat aber keine Quarantäne für Erzieher/innen veranlasst. Auch von einer Schließung des Hortes war nicht die Rede“, teilte Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz mit.

Von Michael Prochnow