Die Medizinerinnen Sylvia Schnitzer und Birte Wacker-Köpp betreiben eine HNO-Gemeinschaftspraxis in Grevesmühlen. Warum sie von dem Vorschlag Fieberambulanzen einzurichten wenig halten und was sie stattdessen tun, um sich in ihrer Praxis für den Herbst und steigende Infektionszahlen zu rüsten – das erzählen sie der OZ.