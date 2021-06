Grevesmühlen

Grevesmühlen hat einige berühmte Leute hervorgebracht, Unternehmer und Kaufleute ebenso wie Sportler und Wissenschaftler. Kommen jetzt berühmte Musiker dazu? Die Chancen dafür stehen sehr gut. Neben Reuters Fritzen, die in der Region seit Jahren mit ihren plattdeutschen Texten für Stimmung sorgen, und Gleis IV mit ihrer Ohrwurm-Mischung aus deutschen Texten und eingängigem Sound, gibt es Matze Buhse, der eigentlich Mathias Maaßen heißt, aber unter seinem alten Spitznamen auftritt, und seit 2017 zusammen mit Andi Ziehn auch überregional für Aufsehen sorgt.

Im Duo mit Andi wird er auch weiter zusammen auftreten, doch jetzt hat der 45-jährige erst einmal einen großen Schritt in Sachen Solokarriere gemacht – er hat seinen ersten Vertrag bei einem Label unterschrieben. Ab 20. Juni geht es los.

Haudegen-Sänger betreibt eigenes Musiclabel

Und zwar bei Sven Gillert, Mitglied der bekannten Gruppe Haudegen, die bereits bei „Jamel rockt den Förster“ aufgetreten sind. „Es ist einfach etwas anderes, wenn ein Label hinter dir steht. Das schaffst du als Musiker allein niemals“, sagt Matze Buhse. Bislang sind seine Songs außerhalb der öffentlichen Auftritte vor allem im Internet zu hören. „Es gibt drei Internetsender, wo sie laufen. Aber jetzt geht es auch um Radio, das ist noch einmal eine andere Hausnummer.“ Das Label, oder besser Sven Gillert, kümmert sich künftig um die Vermarktung des Musikers aus Nordwestmecklenburg, der vor allem für einen Song berühmt ist. „Mein Sohn“ heißt das Stück, das echt unter die Haut geht. „Und dieser Song wird auch der erste sein, den wir vermarkten.“ Neun Titel hat er insgesamt fertig. „Danke Sagen“, in dem es um seine Mutter geht, wird in der Veröffentlichung folgen, „Wunderschön“ kommt danach.

Matze Buhse aus Grevesmühlen Quelle: Privat

CD soll 2022 erscheinen

Klingt nach einem Plan, oder? „Die CD soll im nächsten Jahr rauskommen, das ist der Plan, Ansonsten bleibe ich Hobbymusiker, das habe ich von Anfang an gesagt.“ Die Familie stehe an erste Stelle, dann komme alles andere. Matze Buhse, der als Teamleiter bei der Diakonie für die Küchen in Grevesmühlen und Kühlungsborn verantwortlich ist, wird auch weiterhin in seinem Job arbeiten. Denn das große Geld, das andere Künstler mit der Musik verdienen, ist noch ziemlich weit weg. Bislang kassiert der 45-Jährige die Gema-Gebühren für seine Lieder, die im Internet laufen. Alle drei Monate gibt es die Ausschüttung. „Im Juni gab es 85 Euro, nur mal so zum Vergleich.“ Die Vergütung richtet sich nach der Reichweite der Sender, die die Musik veröffentlichen.

Was ist ein Label? Ein Musiklabel, Plattenlabel oder kurz Label ist ein Markenname zum Vertrieb musikalischer Werke. Bei größeren Tonträgerunternehmen, deren Vertriebsrepertoire unterschiedliche akustische Inhalte umfasst (Musikindustrie), handelt es sich häufig um eine Abteilung innerhalb des Unternehmens. Jedes Label kann sich bei der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) eintragen lassen und erhält dabei zur Kennzeichnung der Platten einen individuellen Labelcode.

Videodreh mit dem Filmstudio

Dass er gerade wieder ein Video gedreht hat, hat mit dem Label-Vertrag übrigens nichts zu tun. Die Kooperation mit Mario Neumeister, einem Musikerkollegen aus Wismar, der einige Instrumente für ihn einspielt, hat in der Vergangenheit bereits gut funktioniert. Die Technik übernimmt wie gewohnt das Grevesmühlener Filmstudio. Die ersten Videos, die im Internet liefen, unter anderem mit „Mein Sohn“ hat ein Riesenpublikum im Netz begeistert.

Was Matze Buhse ausmacht, ist vor allem der Umstand, dass er mit seinen Liedern eigene Geschichten verarbeitet. Die deutschen Texte sind eingängig, die Musik dazu bleibt im Ohr. Man darf gespannt sein, was die Zusammenarbeit dem Label von Sven Gillert hervorbringt. Druck macht sich der 45-Jährige dabei nicht. „Ich muss jetzt nicht jeden Monat einen neuen Song schreiben oder auf Tour gehen, ich kann die Sache entspannt angehen.“ Dass er stolz auf seinen Erfolg ist, das hat in den sozialen Netzwerken gleich verkündet – und dafür jede Menge Zuspruch erhalten.

Von Michael Prochnow