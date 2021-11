Grevesmühlen: Hausbesitzern und Mietern drohen höhere Steuern

Grevesmühlen

Entweder die Stadt sagt ihren Bürgern, dass viele Straßen nicht mehr ausgebaut werden können oder sie erhöht die Grundsteuer: In dieser Zwickmühle sehen sich politische Vertreter und Verwaltung in Grevesmühlen. Im Hauptausschuss haben sich Stadtvertreter einstimmig dafür ausgesprochen, die Hebesätze der Steuer für bebaute Grundstücke von bisher 400 Prozent auf den Landesdurchschnitt von 427 Prozent heraufzusetzen.

Was bedeutet das für die Bürger? Wie viel im Jahr müsste ein Hausbesitzer mehr zahlen? Diese Frage beantwortet Kristine Lenschow, Leiterin des Bereiches Finanzen. Sie hat den Betrag berechnet: Die vom Hauptausschuss empfohlene Erhöhung der Grundsteuer bedeutet für ein durchschnittliches Eigenheim, für das bisher 230 Euro zu zahlen sind, 16 Euro mehr. Der Besitzer müsste also im kommenden Jahr 246 Euro zahlen.

Auch Mieter wären von Steuererhöhung betroffen

Betroffen wären nicht nur Hauseigentümer. Auch Mieter müssen Grundsteuer zahlen. Sie gehört zu den Betriebskosten, die ein Vermieter umlegen darf – vorausgesetzt, das ist im Mietvertrag so geregelt. Typischerweise leistet der Mieter Vorauszahlungen auf die Grundsteuer und andere Nebenkosten. Der Vermieter rechnet sie später ab. Wenn der Eigentümer seine Steuerschuld gegenüber der Stadt nicht begleicht, darf der Mieter nicht zum Zahlen der Grundsteuer in Haftung genommen werden.

Hintergrund der geplanten Erhöhung: In der Vergangenheit mussten Anlieger Beiträge für den Ausbau von Straßen zahlen, jetzt nicht mehr. Die Stadt scheiterte mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern und die künftige Gegenfinanzierung. Grevesmühlen konnte nachweisen, dass eine Million Euro pro Jahr für den Ausbau von Straßen gebraucht werden – mindestens. Der Betrag reicht, um etwa einen Kilometer Straße instand zu setzen. In Grevesmühlen gibt es rund 80 Kilometer stadteigene Straßen. Das bedeutet, dass bei einer jährlichen Investition von einer Million Euro jede Straße nur alle 80 Jahre grundlegend saniert würde.

Die Abschaffung der Ausbaubeiträge in MV kommt Grevesmühlen in jedem Fall teuer zu stehen, denn vorher zahlten Anlieger im Durchschnitt rund die Hälfte der Kosten. Das sind bei einer Million Euro Gesamtkosten pro Jahr 500 000 Euro, die jetzt aus Sicht der Stadt fehlen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlt aber für den Wegfall der Anliegerbeiträge nur 120 000 Euro an sogenannten Kompensationsmitteln. Bleibt ein Loch von 380 000 Euro, das zu schließen ist.

Trotzdem zu wenig Geld für Ausbau von Straßen

Durch die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf den Landesdurchschnitt kämen insgesamt 61 200 Euro zusammen. Der Effekt ist aber größer, weil Grevesmühlen dann nicht mehr eine von vielen Kommunen wäre, die wegen eines Steuersatzes unter dem Landesdurchschnitt bestraft werde, indem sie weniger finanzielle Zuweisungen vom Land bekomme und eine höhere Umlage an den Kreis zahlen müsse. Der bisherige finanzielle Nachteil der Stadt beläuft sich auf insgesamt 46 800 Euro. Er würde nach der Steuererhöhung wegfallen. Zusammen mit der Ausgleichszahlung des Landes für den Wegfall der Anliegerbeiträge in Höhe von 120 000 Euro und der Einnahme durch die Steuererhöhung in Höhe von 61 200 Euro ergibt das unter dem Strich 228 000 Euro. Rechnet man den bisher üblichen Eigenanteil der Stadt in gleicher Höhe hinzu, beträgt die Gesamtsumme 456 000 Euro pro Jahr. Weil das viel weniger ist als eine Million Euro, steht neben der Steuererhöhung auch eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den geplanten Ausbau der Straße Siebenmorgen und der Straße des Friedens zur Debatte.

Die Verwaltung in Grevesmühlen argumentiert, die Steuererhöhung sei gerechtfertigt. Nachweislich müssten Straßen ausgebaut werden und Grundstücksbesitzer würden davon profitieren – durch eine bessere Infrastruktur und einen höheren Wert ihres Eigentums. Die Verwaltung räumt allerdings ein: „Es ist aber ungerechter als die abgeschaffte Beitragserhebung, da nicht mehr unterschieden werden kann, wer bereits Straßenausbaubeiträge oder Ausgleichsbeträge bezahlt hat oder ob ein Grundstück an einer Hauptverkehrsstraße oder an einer Anrainerstraße liegt.“ An Hauptverkehrsstraßen mussten die Besitzer viel weniger zahlen als an Anrainerstraßen. Eigentümer im Sanierungsgebiet in der Altstadt kamen zwar um Ausbaubeiträge herum, waren aber zu sogenannten Ausgleichsbeträgen verpflichtet. Diese wurden damit begründet, dass die Immobilie nach der Sanierung der Altstadt wertvoller sei.

Geld aus Steuererhöhung darf nicht im Haushalt versickern

Stadtvertreter wollen laut der einstimmigen Empfehlung des Hauptausschusses ausschließen, dass das Geld aus der Steuererhöhung für andere Zwecke ausgegeben wird. Die Mehreinnahme soll mit der Zusicherung verbunden werden, durchschnittlich 456 000 Euro pro Jahr in die Sanierung von Straßen zu investieren.

Gibt es keine andere Möglichkeit als die Grundsteuer zu erhöhen? Die Verwaltung argumentiert: „Die Alternative zur Erhöhung der Grundsteuern wäre der Verzicht auf die Instandsetzung der Gemeindestraßen oder der Verzicht auf anderweitige Investitionen im Bereich Schulen oder Kitas.“ Das steht in Grevesmühlen nicht zur Debatte.

Die Stadtvertretung entscheidet am Montag, dem 6. Dezember, endgültig über die künftige Höhe der Grundsteuer. Ihre öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle, Ploggenseering 63.

