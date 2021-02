Grevesmühlen

Trotz des Nebels war es deutlich zu sehen: Eine große Rauchwolke stieg am Sonnabend gegen 11 Uhr in der Grevesmühlener Innenstadt auf. Die Hälfte eines Wohnhauses in der Goethestraße brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen, die wegen einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert worden war, kam schnell am Einsatzort an. Dennoch kam ein Mann bei dem Brand ums Leben.

Hausbewohner tot aufgefunden

Als die Polizei an der Brandstelle eintraf, wurde ein Bewohner unverletzt aus der nicht betroffenen Doppelhaushälfte evakuiert. Kurz danach, beim Eintreffen der Grevesmühlener Feuerwehr brannte das Erdgeschoss der anderen Wohnhaushälfte schon in voller Ausdehnung, wie der stellvertretende Wehrführer Tommy Möller berichtet. Außerdem war einer der Bewohner offenbar noch im Haus. Er galt zunächst als vermisst, wurde aber nach dem größten Teil der Löscharbeiten, die bis etwa 16 Uhr andauerten, tot im Haus gefunden, wie die Polizei bestätigt. Sie wird die Ermittlung der Brandursache und die Identifizierung des Toten übernehmen. Insgesamt wurde das Doppelhaus von drei Personen bewohnt.

Erdgeschoss war schon im Vollbrand

Das tragische Ende war zu Beginn des Einsatzes noch nicht abzusehen, obwohl das Feuer schon wütete. Flammen schlugen bereits aus einem Fenster im Erdgeschoss und auch am Dach hatte sich das Feuer bereits seinen Weg gesucht. „Wir haben gleich einen Innenangriff gestartet und gleichzeitig von außen gelöscht“, sagt Möller.

Dabei musste er besonders auf die Sicherheit der Helfer achten. „Das Haus hat viele Decken aus Lehm und Stroh“, sagt Tommy Möller. Der traditionelle Baustoff brachte den Feuerwehrleuten Probleme. „Das Material saugt sich mit dem Löschwasser voll und da drohten Decken unter dem Gewicht einzustürzen“, so Möller. Daher habe nur begrenzt innen gelöscht werden können. Ein Feuerwehrmann habe sich bei dem Löscheinsatz auch leicht verletzt.

Schon von der Hauptstraße in Grevesmühlen war das Feuer in der Goethestraße zu sehen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Dach von der Drehleiter geöffnet

Von der Drehleiter aus, die über das Dach des Hauses ausgefahren werden konnte, entfernten Feuerwehrleute in Atemschutzausrüstung mit langen Haken Dachziegel, um mit dem Löschwasser in den Dachstuhl vordringen zu können. Immer wieder verschwanden sie dabei in einer großen Wolke aus Rauch und verdampfendem Wasser.

Zweite Haushälfte blieb von Feuer verschont

Gegen den Brand kämpften außer der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen auch Feuerwehrleute der Wehren aus Gostorf und Börzow. Etwa 40 Männer und Frauen versuchten das Wohnhaus zu retten. Bei der Hälfte, in der der Brand ausgebrochen sein muss, konnten sie nicht viel tun.

Doppelhaus komplett unbewohnbar

„Wir haben aber versucht, die andere Hälfte des Hauses zu retten“, sagt Tommy Möller. Ein Übergreifen des Brandes auf die andere Hälfte konnte so verhindert werden. Bewohnbar ist aber auch der Teil des Hauses aufgrund von Löschwasser vorerst nicht. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 200 000 Euro.

Von Malte Behnk