Plüschow

Ein richtiges Dienstauto und vielleicht ein Büro in Grevesmühlen – das sind die Träume von Nancy Krull aus Plüschow. Seit fast zwei Jahren kämpft sich die ehemalige medizinische Angestellte nach kurzer Arbeitslosigkeit durch Berge von Akten und Anträgen. Bürokratische Hürden, wohin sie nur blicken kann. Aber die Erfinderin des Alltagsflitzers, der in der Region um Grevesmühlen herum für Hilfe im Haushalt sorgt, gibt nicht auf. Im Gegenteil. „Ich habe mich ganz bewusst für den Weg der Selbständigkeit entschieden und mache da nun auch konsequent weiter“, so Krull.

Meilenstein: Pflegekassen übernehmen Rechnungen

Möglicherweise sogar in einem eigenen Büro in Grevesmühlen und mit einem Dienstfahrzeug, das den „Alltagsflitzern“ noch besser zu Gesicht stehen würde. „Vielleicht mit ein paar Sponsoren, die unser Projekt toll finden und auch Menschen in der Region helfen möchten. Ich mache das ja nicht, um Reichtümer anzuhäufen“, so Krull. Doch eine weitere Expansion ist bisher nur Zukunftsmusik, denn die Realität ist hartes Alltagsgeschäft. Immerhin hat es die Plüschowerin schon geschafft, ihr Team zu vergrößern. Das war schwer genug. Da sie selbst momentan in Elternzeit ist, fahren zwei angestellte Frauen zu den Kunden – jeweils auf 20- und 25-Stunden-Basis. Dazu kommen wechselnd auch Aushilfen.

Christiane Denkert nimmt es genau. Auf dem Spiegel bleiben bei gründlicher Arbeit keine Schlieren. Quelle: Mario Kuska

Mit Herz und Seele für die Kunden da

Zum Kundenstamm zählen mittlerweile knapp 35 Hilfsbedürftige, die die Betreuung durch den Alltagsflitzer und die integrierte Haushaltshilfe in Anspruch nehmen. Anders als zur Firmengründung gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Durfte Nancy Krull anfangs nur private Rechnungen schreiben, gibt es nun Unterstützung von den Pflege- und Unfallkassen. Bei Pflegegraden 1–5 heißt das Anspruch auf Entlastungsleistungen, bei den Graden 2–5 kommt die Verhinderungspflege dazu und auch im Bereich Kurzzeitpflege gibt es noch Zuschüsse.

Alltagsflitzer keine Konkurrenz zu Pflegediensten

„Es hat lange gedauert, bis ich meine Qualifikationen ablegen durfte. Aber es hat sich gelohnt, diese Arbeit zu investieren“, so Krull. In eine direkte Konkurrenzsituation tritt sie dabei zu etablierten Pflegediensten in der Region nicht. „Ich sehe das eher als gute Ergänzung zu unserem Angebot. Unser Portfolio mit etwa 180 Mitarbeitern ist riesig. Die Alltagsflitzer als Konkurrenz zu sehen, würde mich nur unnötig Energie kosten“, sagt Thomas Moll, der Leiter des gleichnamigen Pflegedienstes in Grevesmühlen.

Kann beherzt zupacken: Chefin Nancy Krull kümmert sich gern um die Haushalte bedürftiger Menschen. Quelle: Mario Kuska

Doch was genau ist eigentlich das Alltagsgeschäft der Damen mit ihren kleinen Flitzern? „Knapp 90 Prozent sind tatsächlich Aufgaben im Haushalt bei unseren Kunden. Staubsaugen, Wäsche machen, Wischen, Bügeln, im Garten helfen – all das, wofür unsere Klienten keine Kraft oder Zeit finden“, so Krull. Die Arbeit der Alltagsflitzer führt aber wesentlich weiter. Nicht nur der Einkauf oder ein Spaziergang stehen manchmal auf dem Plan. In einigen Fällen werde einfach mal nur ein Spiel gespielt, Kaffee getrunken und ein herzliches Gespräch geführt. „Es gibt Kunden, die sich wünschen, dass wir anderthalb Stunden da sind und uns wirklich mit ihnen beschäftigen. Das ist bei strengen Zeitplänen in Pflegediensten sicherlich schwieriger.“

Mehrkosten machen dem Unternehmen zu schaffen

Der Anspruch der Alltagsflitzer sei aber nicht maximaler Gewinn, sondern volle Unterstützung für die Kunden, die teilweise eben auch Patienten seien. Menschen, denen zurück ins Leben geholfen werden soll oder völlig überlastete Haushalte, die neben der helfenden Hand gern auch ein aufmunterndes Wort haben. „Wir sind angetreten, um bedürftigen Menschen zu helfen. Für mich bleibt da am Ende kaum etwas übrig. Etwas mehr als das nackte Überleben würde ich es nennen. Für meine Angestellten zahle ich noch etwas über Mindestlohn. Das soll künftig so bleiben, wird aber schwerer“, sagt die Chefin der Alltagsflitzer. Denn neben der Anhebung des Niveaus für Mindestlohn steigen gerade derzeit noch die Spritpreise. Mehr als 1000 Kilometer sind die Damen in ihren privaten Pkw derzeit unterwegs. Nancy Krull musste die Kilometerpauschale schon nach oben korrigieren.

In ihrem Alltagsflitzer ist Christiane Denkert rund um Grevesmühlen mit viel Freude und Empathie unterwegs. Früher hat sie im Pflegeheim gearbeitet. Dort sei der Job unpersönlicher gewesen. Quelle: Mario Kuska

Unterstützung von Pflegestützpunkten erwünscht

Und noch mehr Kosten drücken, die so gar nicht offensichtlich erscheinen. In der Leistung, die die Haushaltshelferinnen erbringen, ist auch immer schon der Einsatz der Reinigungsmittel enthalten. Auch hier gibt es momentan eine Kostenexplosion. „Wir müssen kämpfen. Schön wäre es, wenn wir für die Menschen in der Region 30 Kilometer um Grevesmühlen herum noch bekannter werden würden. Bisher geht alles nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Einen Flyer haben wir auch mal gemacht. Von den Pflegekassen und den Pflegestützpunkten würden wir uns aber noch mehr Zulauf erhoffen. Da könnten die Tipps mehr in unsere Richtung gehen“, sagt Nancy Krull, die trotzdem dankbar sei, trotz der vielen bürokratischen Hürden ihren Traumjob in der Selbständigkeit gefunden zu haben.

Von Mario Kuska