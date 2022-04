Grevesmühlen

Sie ist brandneu und erst wenige Tage alt. Gemeint ist die erste LP „Eine frische Stunde gute Laune“ von Peter-Ulrich Greve und Torsten Renzow, die sie als Double des legendären Herricht-&-Preil-Duos herausgebracht haben.

Stolz sind die beiden, wie in ihren Gesichtern unschwer zu erkennen ist. Seit einigen Jahren schon treten Greve und Renzow gemeinsam sehr erfolgreich als Double der einstigen Kultkomiker Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil der DDR auf. Denn Beifall gibt es reichlich – gab es, denn seit zwei Jahren waren aufgrund von Corona Auftritte bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht möglich. Untätig blieben Greve und Renzow aber auch in dieser Zeit nicht. Sie begaben sich mehrfach ins Tonstudio 2 nach Schwerin und ließen die erste Schallplatte aufnehmen. Im März war sie fertig.

„300 Exemplare und in der Farbe olivegrün“, sagen Renzow und Greve, während sie auf die Schallplatte zeigen und sie zur Probe gleich mal auf den Plattenspieler legen. Damit aber wollen es die beiden natürlich nicht belassen. Am 7. Mai laden sie in den Luise-Reuter-Saal des Museums- und Vereinshauses in Grevesmühlen ein, wo sie das gute Stück der Öffentlichkeit vorstellen möchten.

Aufführung mit Moderator

Geplant sind zwei neue Stücke und einige Klassiker, die das Double an dem Nachmittag aufführt. Natürlich in der witzig, lockeren und amüsanten Art, wie es die Zuschauer von den beiden gewohnt sind. Torsten Renzow in der Rolle des aufbrausenden und sich schnell in Rage redenden Preil und Peter-Ulrich Greve als der eher gelassen wirkende Herricht, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. Angesagt werden die beiden im Luise-Reuter-Saal übrigens vor jeder Darbietung von Holger Schmidt, der als Moderator durch den Nachmittag führt und auch auf der LP die jeweiligen Stücke ankündigt.

Ein bisschen aufgeregt sind Torsten Renzow und Peter-Ulrich Greve schon, wie sie sagen. Denn noch fehlt ihnen die Routine, die sie vor Corona nach regelmäßigen Auftritten hatten. Diese muss sich bei ihnen erst wieder einstellen. Damit die erste Vorstellung nach langer Zeit dennoch ein Erfolg wird, proben sie regelmäßig. „Jeden Morgen“, so Renzow.

Karten telefonisch reservieren

Eintrittskarten für die Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt und nach etwas mehr als einer Stunde endet, wird es im Vorfeld nicht geben. Stattdessen haben aber alle, die Lust auf Comedy mit dem Herricht-&-Preil-Double haben, die Möglichkeit, sich telefonisch unter 0170 / 85 60 543 oder 0170 / 48 30 350 Karten zu reservieren, die sie dann bei der Veranstaltung bekommen. Die Karten werden 12 Euro kosten. Auf der Homepage www.bestofcomedy.de sind diese beiden Telefonnummern ebenfalls zu finden. Außerdem kann hier nach der Vorstellung im Luise-Reuter-Saal über dem Shop auch die LP bestellt werden. Sie kostet 24,99 Euro.

Von Dirk Hoffmann