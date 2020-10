Grevesmühlen

Zum zweiten Mal hat die Deutsche Herzstiftung mit dem Projekt „Skipping Hearts“ in der Grundschule Am Ploggensee Station gemacht. Der Name steht sinngemäß für „Hüpfende Herzen“. Dahinter verbirgt sich ein Seilspring-Projekt, das bei Schulkindern den natürlichen Bewegungsdrang fördern soll.

Hintergrund ist laut einer Information der Herzstiftung, dass das Laufen, Springen und Ballspielen heutzutage nicht mehr selbstverständlich zum Tagesablauf von Mädchen und Jungen gehören. Stattdessen spielen viele Kinder lieber stundenlang am Computer oder schauen fern.

Eine Folge: Weltweit ist mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig. Zudem sollen mit dem Projekt die motorischen Grundfähigkeiten wie Koordination und Ausdauer verbessert werden.

„An die Seile, fertig, los...“ hieß es am Donnerstag auch für die Mädchen und Jungen der Klasse 4b in der Sport- und Mehrzweckhalle. Gemeinsam mit Workshopleiterin Veronika Eyerer versuchten sie sich in mehreren Varianten: Basic Jump (mit geschlossenen Beinen), Side Swing (Basic Jump plus Seil links und rechts am Körper vorbeischwingen) oder Jogging Step (Seilspringen im Laufschritt).

Dehnen nach der Springeinheit gehörte dazu. Quelle: Jana Franke

„Wir durften im vergangenen Jahr als Zuschauer dabei sein. Dieses Mal wollten wir es selbst einmal ausprobieren“, erklärt Sportlehrerin Katja Vorlop. Wegen Corona musste das Angebot allerdings ein wenig entzerrt werden. So durften die Kinder nur unter Einhaltung der Abstände und damit gestaffelt aufs Feld. Zudem durften keine Partnerübungen stattfinden. Der Spaß wurde dadurch allerdings nicht getrübt.

Von Jana Franke