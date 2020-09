Grevesmühlen: Hier sollen neue Eigenheime entstehen

Grevesmühlen

Wieder mehr Wohnraum in Grevesmühlen: Auf einem städtischen Grundstück zwischen dem Wohngebiet West II und dem Garagenkomplex im Questiner Weg könnten neue Häuser entstehen. Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke rechnet mit vier Einfamilienhäusern. Daraus könnten sogar insgesamt sieben werden, wenn sich die Stadt mit Privateigentümern einig wird, die dort Gartenland besitzen. Die zu bebauende Fläche würde dann insgesamt 3600 Quadratmeter betragen.

Die Idee steckt noch in den Kinderschuhen. Im Hauptausschuss der Stadtvertretung ist das Vorhaben kurz angerissen worden. Eine Entscheidung gibt es dazu aber noch nicht. Bis die Pläne konkretisiert werden, ziehen noch ein paar Wochen ins Land.

Erst Tiere umsiedeln, dann Abriss

Ins Land zieht auch die Zeit, was das Bebauungsgebiet am Sägewerk betrifft. Etwa 60 Grundstücke könnten auf der zehn Hektar großen Fläche in der Südstadt entstehen. Doch das Vorhaben ist ins Stocken geraten. „Derzeit werden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Hier soll geprüft werden, ob der Bebauungsplan in zwei Phasen durchgeführt werden kann“, informiert Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler.

Weitere OZ+ Artikel

Auch Tiere in dem Gebiet zwingen dazu, auf die Bremse zu treten. Auflage der Natur- und Umweltschutzbehörde ist, die dort lebenden Schwalben und Fledermäuse umzusiedeln. Dafür sind an drei Stellen Nisthilfen angebracht worden: am Wasserturm in der Jahnstraße, an der Tischlerei in der Rehnaer Straße und am ehemaligen Forstgebäude gegenüber der Gärtnerei Mundt. Das Ziel: Dort sollen sich die Schwalben und Fledermäuse ansiedeln, die sich in den Ruinen aufhalten, die für das Bauvorhaben abgerissen werden. Vorher dürfen die Abrissbagger nicht loslegen.

Noch steht kein festes Datum, wann Baubeginn auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks in Grevesmühlen ist. Etwa 60 Grundstücke könnten entstehen. Quelle: Michael Prochnow

Niemand vermag zu sagen, ob und vor allem wann die Tiere ihr neues Zuhause annehmen. „Das kann mitunter bis zu sechs Jahre dauern“, erklärt Holger Janke. „Sobald wir nachweisen können, dass sich die Population angesiedelt hat, können wir loslegen.“ Der Abbruch soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden. „Wir vergeben den Auftrag und warten, bis die Leistung möglich ist“,

Das Zeitfenster für den Abriss ist nach Bundesnaturschutzgesetz auch noch einmal begrenzt. Es muss die Zeit genutzt werden, wenn die Rauch- und Mehlschwalben im Herbst in den Süden fliegen und die Brutfolge bei den Fledermäusen abgeschlossen ist.

Gebiet für junge Familien und Senioren

Mit dem „Wohnhof am Börzower Weg“ will die Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von dringend benötigten Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie für betreutes Wohnen schaffen. Demnächst wird der Aufstellungsbeschluss auf der Tagesordnung der Stadtvertretung landen. Die Abbrucharbeiten auf dem 17 Hektar großen Areal sollen nach Vorstellungen der Stadt bereits Ende nächsten Jahres starten.

Das Wohngebiet West II am Börzower Weg aus der Vogelperspektive. Das Gebiet West I mit weiteren Eigenheimen, Pflegekomplexen und betreutem Wohnen könnte rechts entstehen. Quelle: Michael Prochnow

Die Diakonie plant an Ort und Stelle einen Pflegekomplex, die Wobag will parallel dazu das Projekt „Betreutes Wohnen“ umsetzen und ein Investor aus Hamburg hat Pläne für ein Seniorenheim in der Schublade. Zudem sollen Eigenheime entstehen – nach Plänen der Stadt bezahlbarer Wohnraum, vor allem für junge Familien.

Noch Grundstück in Neu Degtow frei

Voran geht es mit dem neuen Wohngebiet in Neu Degtow. Neun Grundstücke sind zum Verkauf angeboten worden, nur noch eines mit einer stattlichen Größe von 1400 Quadratmetern ist zu haben. Das erste Haus steht bereits und ist bald bezugsfertig. Beim zweiten ist die Grundplatte gegossen. Nach OZ-Informationen legt die Familie mit ihrem Heim im Oktober los. Die Grundstückspreise liegen bei 110 Euro pro Quadratmeter.

Zu den Grundstückspreisvorstellungen im Questiner Weg wollte sich Bauamtsleiter Holger Janke noch nicht äußern. Aber billiger wird der Quadratmeter auf diesem Fleckchen Erde wohl nicht.

Von Jana Franke