Grevesmühlen: Hier werden Kinder mit Behinderung auf ein selbstständiges Leben vorbereitet

Still ist es am Eingang des Wohnheims für Kinder und Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten in der Lindenallee in Grevesmühlen. Kein Bewohner ist zu sehen. Für einen Großteil der Mädchen und Jungen ist vom Gesundheitsamt des Landkreises bis einschließlich 15. Dezember häusliche Quarantäne angeordnet worden, weil es an der Mosaikschule in Grevesmühlen, an der einige der Kinder unterrichtet werden, einen Coronafall gegeben hatte. So schnell kann es gehen. Gerade noch ist der OZ ein Blick hinter die Kulissen der Einrichtung, die von der Diakonie im nördlichen Mecklenburg betrieben wird, ermöglicht worden. Nun darf aus Sicherheitsgründen kein Besucher mehr das Haus betreten.

Die Einrichtung in der Lindenallee in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Langeweile aber dürfte bei den Mädchen und Jungen nicht aufkommen. Heiko Höcker stattete der Einrichtung vor der Quarantäne einen Besuch ab. Der Vorsitzende des Vereins „Sternentaler Schwerin e.V.“ hatte 15 Gesellschaftsspiele im Gepäck. Der Verein bewarb sich bei der Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ und gewann ein hochwertiges Spielwarenpaket. Ein Teil davon übergab Höcker der Diakonieeinrichtung.

Mit der Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ stattet Heiko Höcker (hinten Mitte) vom Verein Sternentaler Schwerin die Diakonieeinrichtung mit mehreren Spielen aus. Darüber freuen sich (v.l.) Alex (17), Einrichtungsleiterin Christiane Kosch, Jannic (11), Heilerziehungspfleger Lukas Franke und Jordan (11). Quelle: Jana Franke

Die Initiative gibt es seit 2014. Verantwortlich dafür zeichnet der Verein „Mehr Zeit für Kinder“. Seit sechs Jahren werden deutschlandweit jährlich 100 Einrichtungen mit Spielwarenpaketen ausgestattet. 150 verschiedene Spiele erhielt der Schweriner Verein, der in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tätig ist. Im Landkreis Nordwestmecklenburg betreuen die 14 Mitarbeiter im Team um Heiko Höcker etwa 30 Familien und viele weitere in der Stadt Schwerin und im Landkreis Ludwigslust/ Parchim. Auch ihnen wird vor dem Weihnachtsfest mit den gesponserten Gesellschaftsspielen noch eine Freude gemacht, verspricht Höcker.

Jannic (11), der im Grevesmühlener Wohnheim lebt, traute seinen Augen kaum, als er die große Tasche mit den Spielen sah. „Wow“, entfuhr es ihm nur. Er saß auf dem Fußboden der dreigeschossigen Einrichtung und sortierte die Gaben nach Karten- und Brettspielen. Alex (17) und Jordan (11) gesellten sich dazu. Der Älteste von ihnen mag vor allem das Kartenspiel Knack, Jordan steht eher auf „Mensch ärgere dich nicht“ – auch wenn der Name bei ihm nicht immer Programm ist. Denn, so gab Jordan kleinlaut zu, er sei kein guter Verlierer.

Drei Wohngruppen für 21 Bewohner

21 Bewohner, darunter auch vier mit einer körperlichen Behinderung, zählt die Betreuungseinrichtung. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis 24 Jahren sind von Wohngruppe 1 bis 3 auf drei Etagen verteilt. Einige – die Bewohner kommen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein – fahren am Wochenende nach Hause zu ihren Eltern, andere sind dauerhaft vor Ort. Somit wird mit ihnen auch Weihnachten und Silvester vor Ort gefeiert.

„Das Besondere an unserer Einrichtung ist, dass wir Kinder mit der Doppeldiagnostik geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeit betreuen. In solcher Kombination gibt es das nicht oft“, erklärte Leiterin Christiane Kosch. 21 Mitarbeiter inklusive Integrationshelfer kümmern sich um die Bewohner. Alle wirken wie eine große Familie – in der es natürlich auch mal Streit gibt. Zum Beispiel, wenn Jannic mal wieder zu lange im Bad braucht. Aber alle würden sich schnell wieder vertragen, erklärte der Elfjährige.

Trainingswohnen mit Selbstversorgung

Immer zwei Bewohner teilen sich eine Nasszelle mit Toilette, Waschbecken und Dusche. In der ersten und zweiten Etage gibt es das Rundum-sorglos-Paket, wie es Christiane Kosch nennt. In der dritten Etagen wohnen die Jugendlichen, die auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden – quasi ein Trainingswohnen mit Selbstversorgung und Waschtagen für die Kleidung. „Hier werden die Jugendlichen Schritt für Schritt auf ein selbstständiges Leben vorbereitet“, erklärte Heilerziehungspfleger Lukas Franke, der von Jannic und Jordan nur „unser Meister“ genannt wird. Warum? „Weil er ein Guter ist“, begründete Jannic. Der „Meister“ hat übrigens auch den Kontakt zu Heiko Höcker hergestellt und war somit Initiator der Spiele-Spende.

Alex ist auf dem guten Weg, selbstständig zu werden. Der 17-Jährige peilt eine Ausbildung in der Werkstatt der Diakonie im Bereich Gebäudemanagement an. „Ich will Hausmeister werden“, sagte er und hofft, dass er es packt. Andere haben nicht das Zeug dazu. „Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen mit 21 Jahren ausziehen, einen rechtlichen Betreuer zur Seite bekommen, selbstständig wohnen und in der Werkstatt arbeiten“, erklärte Christiane Kosch. Ist das Ziel nicht erreicht, kommen die Jugendlichen später in eine 24-Stunden-Einrichtung.

Auch Jannic und Jordan haben bereits Vorstellungen, was ihre Zukunft betrifft. „Ich will Lkw-Fahrer wie mein Papa werden“, erklärte Jannic. Schon oft habe er ihn begleitet. „Er hat zwei Betten im Lkw, ich schlafe immer oben“, verriet er. Jordan will Polizist werden und Diebe verhaften, so der Elfjährige.

Corona große Herausforderung

In Zeiten von Corona ist auch das Leben in der Betreuungseinrichtung nicht immer einfach. „Wir können deutlich weniger unternehmen“, resümierte die Leiterin. Jedes Jahr machten Bewohner und Betreuer einen Ausflug in den Zoo oder ins Mumpitz. Ein Highlight ist auch immer die Shoppingtour zum großen schwedischen Einrichtungshaus. „Den Kindern steht ein bestimmter Satz an Taschengeld zur Verfügung. Davon haben sie sich Dinge gekauft, die sie gerne haben wollten“, so Kosch. Doch in diesem Jahr mussten alle Ausflüge gecancelt werden.

Gerade der erste Lockdown im März/April war für die Betreuer eine große Herausforderung. Schulen und Werkstätten waren geschlossen und die Bewohner mussten rund um die Uhr betreut werden. Manche Kinder nutzten den Hof, um sich auszutoben. Alex legte lieber Beete an, die er bewirtschaftete. Ansonsten stand das Leben nahezu still – so wie jetzt in der Quarantäne. Bis Dienstag noch.

