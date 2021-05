Grevesmühlen: Hier werden Wohnungen für Familien und Senioren gebaut

Grevesmühlen

Die Ruinen der ehemaligen Getreidewirtschaft in Grevesmühlen sind bald Geschichte. Stadt und Investoren haben hier Großes vor. Sie planen den Bau von Wohnungen für Familien, Senioren und Behinderte. „Insgesamt können auf dem circa acht Hektar großen Gelände über 150 Wohneinheiten und weitere 200 Betreuungsplätze für Senioren entstehen“, erläutert Bürgermeister Lars Prahler (parteilos). Er sagte bei einer Bauanlaufberatung: „Wir sind froh, dass wir von Anfang an starke Partner an Bord haben.“ Es sind die Wobag Grevesmühlen, das Hamburger Unternehmen Kervita und das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg.

Den Abbruch der Ruinen unweit des Börzower Weges erledigt die Jan-Peter Ingwersen GmbH & Co. KG aus Groß Walmstorf. Das 1992 gegründete Unternehmen hat nicht nur Erfahrungen mit Erd- und Abrissarbeiten. Es ist zertifiziert für den Umgang mit dem Gefahrstoff Asbest.

„Hier sind große Mengen Asbest verbaut.“

Den gibt’s auf dem Gelände der ehemaligen Getreidewirtschaft reichlich. „Hier sind große Mengen Asbest verbaut“, sagt Marian Timpe, Planer der TIR Konzept GmbH aus Rostock. Nach seiner Auskunft summiert sich die Fläche der Asbestplatten auf 15 000 Quadratmeter.

Aus DDR-Zeit: Lager- und Umschlaggebäude der Getreidewirtschaft. Quelle: Jürgen Lenz

Eine weitere Herausforderung: die Fugenmasse auf dem Gelände. Auch sie enthält Asbest. Gesamtlänge: 20 Kilometer.

Abrissarbeiten dauern sieben Monate

Die Mitarbeiter von Jan-Peter Ingwersen werden nach Auskunft ihres Chefs rund zwei Monate brauchen, um die Schadstoffe zu beseitigen. Insgesamt werden die Abbrucharbeiten deutlich länger dauern. „Geplant sind sieben Monate“, erklärt der Unternehmer.

"Wir rechnen im Moment mit 60 bis 80 neuen Wohnungen", sagt Uta Woge, Geschäftsführerin der Wobag Grevesmühlen. Quelle: Jürgen Lenz

Seine Firma wird auch beseitigen, was noch unter der Erdoberfläche schlummert: Kanäle, Gruben und vieles mehr. Die Reste einer Bahntrasse werden ebenfalls verschwinden, um Platz zu machen für ein neues, großzügig angelegtes Wohngebiet. Gesamtkosten für Abbruch und Gefahrstoffentsorgung nach Auskunft der Stadt: rund eine Million Euro.

Lars Prahler kündigt an: „Es soll ein Wohnquartier entstehen für viele Bürger von Grevesmühlen.“ Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge sagte beim Treffen auf dem ehemaligen Gelände der Getreidewirtschaft: „Wir wollen uns hier entwickeln.“

Das stadteigene Unternehmen hat ein 18 000 Quadratmeter großes Grundstück reserviert. Was soll dort entstehen? „Wir rechnen im Moment mit 60 bis 80 neuen Wohnungen“, antwortet die Geschäftsführerin.

Mietwohnungen und betreutes Wohnen

Die Wobag plant sowohl herkömmliche Mietwohnungen als auch betreuten Wohnraum für Senioren. Die Gebäude sollen in parkähnlichen Anlagen stehen. Vielleicht werde es auch eine „Infrastruktur“ geben, kündigt Uta Woge an. Das könnten zum Beispiel ein Laden für Waren des täglichen Bedarfs und ein Friseursalon sein.

Wer sich fürs Wohnen bei der Wobag am westlichen Stadtrand von Grevesmühlen interessiert, muss sich etwas gedulden. Baubeginn wird nach Auskunft der Geschäftsführerin etwa 2023 sein.

Vor dem Abtransport: 15 000 Quadratmeter Asbestplatten sind derzeit auf dem Gelände. Quelle: Jürgen Lenz

Zum Vorhaben der Wobag Grevesmühlen passt das Projekt von Kervita. „Wir sind ein Unternehmen aus dem Bereich Pflege“, sagt Geschäftsführer Michael Hora. Das 2005 in Hamburg gegründete Familienunternehmen hat sich auf das Planen, Bauen und Betreiben von stationären Pflegeeinrichtungen spezialisiert. „Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv“, erläutert Michael Hora. In MV kümmern sich rund 1900 Kervita-Mitarbeiter um 2000 pflegebedürftige Menschen. In Westen von Grevesmühlen plant das Unternehmen eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 120 bis 130 Betten – eventuell plus Tagespflege und Wohnungen für Senioren. Und das alles, wie Michael Hora erläutert, „mit einer großen großzügigen Gartenanlage.“

Im Westen von Grevesmühlen will auch das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg bauen. „In dem Wohngebiet entstehen Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen“, kündigt Unternehmenssprecher Lutz Regenberg auf Anfrage an.

Das Diakoniewerk plant ein Ensemble mit drei zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden. Rund 60 Menschen sollen dort leben. Vorgesehener Baubeginn: in der ersten Jahreshälfte 2022. 2024 sollen die Häuser bezogen werden.

Die acht Hektar im Westen von Grevesmühlen werden mit den Vorhaben von Wobag, Diakoniewerk und Kervita nicht komplett bebaut sein. Noch ist genügend Platz für drei Viergeschosser anderer Investoren. Mitarbeiter der Stadt hoffen, dass sich Interessenten melden.

Verwaltung und Kommunalpolitiker bereiten den Beschluss eines Bebauungsplans vor. Er wird die rechtlichen Voraussetzungen für die Zukunft des Geländes schaffen. Bauamtsleiter Holger Janke sagt: „Ich denke, wir können im Frühjahr mit der Erschließung beginnen.“ Das Gelände gehört der Stadt. Sie hat es 2016 von der Ceravis Real Estate aus Rendsburg erworben. Es war der mit Abstand größte Ankauf der Stadt seit der Wende.

Von Jürgen Lenz