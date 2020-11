Grevesmühlen

Man mag es sich überhaupt nicht vorstellen – Hundehaufen auf oder an Gräbern. Und doch passiert genau das auf dem Friedhof der Grevesmühlener St.-Nikolai-Kirchengemeinde. Erst kürzlich hatte sich eine Grevesmühlener Familie an die Öffentlichkeit gewandt, weil Grabräuber den Friedhof heimgesucht und eine Vase, an der eine liebe Erinnerung hing, einfach mitgenommen hatten. Doch wie es aussieht, haben insgesamt immer mehr Menschen immer weniger Respekt vor Orten, an denen Verstorbene zu ihrer letzten Ruhe gebettet werden.

„In diesem Jahr erhielten wir immer wieder Telefonanrufe, weil sich Menschen, die das Grab ihrer Angehörigen pflegten, mit Hundehaufen konfrontiert sahen. Entweder um das Grab herum oder sogar darauf“, berichtet Anke Sonnenberg von der Friedhofsverwaltung. In diesem Jahr, so Sonnenberg, hätte es auch deutlich mehr Friedhofsbesucher mit Hunden gegeben und auch mehr Probleme deshalb als in den Jahren zuvor.

Mehr Spaziergänger mit Hund im Corona-Jahr

Es mag mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen zusammenhängen, dass Hundebesitzer oder auch Menschen, die im Auftrag anderer Hunde ausführen, mit den Tieren in diesem Jahr verstärkt über den Friedhof spazieren. Er ist nah an der Innenstadt gelegen, gut zu erreichen und wie ein Park gestaltet, weitläufig, mit geräumigen Wegen und einigen beeindruckenden, zum Teil auch sehr alten Grabanlagen.

Vor allen Dingen ist es mit all den hohen alten Bäumen und Büschen herrlich grün auf dem Grevesmühlener Friedhof – im Frühjahr und Sommer sowieso, durch die zahlreichen Nadelgehölze aber auch im Herbst und Winter.

Immer mehr der Spaziergänger mit Hund, beobachtete Friedhofsverwalterin Manuela Luckow, lassen ihre Tiere frei laufen. Das ist grundsätzlich verboten, auf dem Grevesmühlener Friedhof gilt schon immer Leinenzwang. „An den Eingängen des Friedhofes befinden sich die Hinweisschilder für die Leinenpflicht, die gemäß § 3 Abs. 4i in der Friedhofsordnung festgeschrieben wurde. Angehörige, die ihre Gräber besuchen, fühlen sich hilflos, weil das Ansprechen der Hundebesitzer auf die Leinenpflicht kaum auf Verständnis stößt und auch nicht mit dem nötigen Respekt erwidert wird.“

Ordnungsamt soll Kontrollgänge unternehmen

Die Friedhofsverwaltung hat nun die Stadt Grevesmühlen um Hilfe gebeten. Bürgermeister Lars Prahler hat sofort Unterstützung zugesagt: „Im Rahmen der Verkehrssicherung wird das Ordnungsamt beauftragt, von nun an regelmäßig Kontrollgänge auf dem Friedhof durchzuführen.“

Weil sich der Friedhof jedoch in Zuständigkeit der Kirchengemeinde befindet, so der Bürgermeister, könne man aus rechtlichen Gründen keine Bußgelder verhängen, sondern lediglich die Hundehalter auf die Leinenpflicht und die Pflicht zur Beseitigung der Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge hinweisen. Er habe die Hoffnung, sagt Prahler, dass die Aktivitäten des Ordnungsamtes sich als ausreichend erweisen.

Komplettes Hundeverbot möglich

Sollte sich das jedoch als Irrtum herausstellen, erklärt die Pastorin der St.-Nikolai-Kirchengemeinde, Maria Harder: „Dann müssen wir leider noch über ganz andere Maßnahmen nachdenken.“ Die angedachten Maßnahmen haben eine Spannbreite von der Verhängung von Bußgeldern bis hin zu einem kompletten Verbot von Hunden auf dem Friedhof.

„Letzteres wäre sicherlich das Einfachste, aber auch mehr als bedauerlich, auch aus Sicht der Kirchengemeinde, weil so all die Hundehalter mitbestraft würden, die respektvoll mit dem Friedhof umgehen“, so Harder weiter. Letztlich aber könne es nicht hingenommen werden, dass Verbote missachtet werden. Und Hundehinterlassenschaften haben nun einmal rein gar nichts auf einem Friedhof zu suchen.“

Noch hofft auch die Pastorin, dass die Kirchengemeinde nicht zu drastischen Maßnahmen greifen muss und appelliert an alle Hundebesitzer, sich an die bereits jetzt geltenden Vorgaben zu halten und aufeinander zu achten.

Von Annett Meinke