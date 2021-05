Grevesmühlen

Mit Kosten von rund 400 000 Euro ist der Mehrgenerationenspielplatz auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen einer der teuersten Spielplätze der Stadt – aber auch der beliebteste. Vor allem Familien nutzen das Areal inmitten der Stadt gern, der Fußballplatz nebenan und der Bolzplatz neben dem Spielplatz machen die Bürgerwiese zu dem Erholungsort in Grevesmühlen. Was allerdings fehlt, das ist eine öffentliche Toilette.

Die Stadtverwaltung verwies in der Vergangenheit bei Anfragen auf die Tatsache, dass das Vereinshaus in unmittelbarer Nähe und auch die Eisdiele Toiletten vorhalten würden. Nur: Die Eisdiele hat nur während der Saison geöffnet, das Vereinshaus hat ab 17 Uhr und am Wochenende ohnehin geschlossen. Deshalb haben die Stadtvertreter die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie vorzulegen über den Bau eines Toilettenhäuschens. Und die liegt nun vor und soll am Dienstag, 18. Mai, ab 18.30 Uhr im Bauausschuss erstmals vorgestellt werden.

140 000 Euro für eine öffentliche Toilette

Ein Schnäppchen ist der Bau einer öffentlichen Toilette nicht unbedingt, wie aus dem Papier hervorgeht. Die kostengünstigste Variante wäre die Aufstellung eines Containers, der aber auch mit Fundament, Erschließung etc. fast 140 000 Euro kostet. Die jährliche Wartung hat die Stadt mit rund 16 500 Euro angegeben. Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung: „Das Resümee dieser Analyse sieht zum einen aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus Sicht der hinreichenden Angebote von der Neuerschaffung einer zusätzlichen Toilettenanlage auf der Bürgerwiese ab.“ Die Entscheidung allerdings treffen die Stadtvertreter.

Von Michael Prochnow