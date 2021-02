Grevesmühlen

Knapp eine Woche nach dem Wohnhaus-Brand mit einem Toten in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat die Polizei die Identität des Opfers geklärt. Es handelt sich um den 88-jährigen Bewohner der Doppelhaushälfte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag sagte. Das hätten rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben. Die Leiche des Mannes war am Samstag nach dem Löschen von Feuerwehrleuten gefunden worden.

Ein Fachgutachter habe die Brandruine inzwischen untersucht und keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gefunden, sagte der Sprecher. Der Abschlussbericht der Untersuchung stehe noch aus. Am wahrscheinlichste sei aber eine technische Brandursache. Bei dem Feuer war ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Der zweite Bewohner der betroffenen Haushälfte war zur Brandzeit unterwegs gewesen, hatte bei der Rückkehr den Rauch bemerkt und die Feuerwehren gerufen.

Von RND/dpa