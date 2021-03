Grevesmühlen

Der Verein „Kick for Kids“ bekommt Unterstützung von Marktkauf Korzak in Grevesmühlen. Dort können gegen eine kleine oder eine große Spende kleine und große Plüschtiere gekauft werden. Die kleinen Kuscheltiere kosten fünf Euro, die großen zehn. Die dadurch gesammelten Spenden kommen entweder dem Kick For Kids e. V. oder dem Hospiz-Schloss Bernstorf zugute.

Spielinsel ist noch gesperrt

„Wir haben am Dienstag damit begonnen und es wird schon super angenommen“, sagt Katrin Sonnenberg, Tochter von Inhaber Norbert Korzak. „Eigentlich hatten wir die Plüschtiere für unsere Spielinsel besorgt, die wir beim Umbau neu geschaffen hatten“, sagt sie. Allerdings dürfen Kinder die Spielinsel wegen Corona noch nicht nutzen. „Deswegen haben wir uns diese Aktion überlegt“, sagt Katrin Sonnenberg.

Benefiz-Turnier ist für Mai geplant

Der Kick-for-Kids-Cup, ein Fußballturnier der E- und D-Jugenden, soll eigentlich am 13. Mai beim SV Klütz auf dem Sportplatz an der Schloßstraße stattfinden. Momentan gehen die Organisatoren noch davon aus, dass sie strenge Hygieneauflagen einhalten müssen.

Spendentombola findet definitiv statt

„Sollte das Turnier wieder einmal coronabedingt nicht stattfinden können, landet der gesamte Erlös, der dem Kick for Kids e. V. zugutekommt, automatisch im Topf der diesjährigen Spendentombola, welche definitiv stattfinden wird, um krebskranken Kindern und deren Familien in ihrer schweren Zeit zu helfen“, teilt Jens Templin vom Verein mit.

Vereine schicken signierte Trikots

Der dritte Kick-for-Kids-Cup im Klützer Volksparkstadion im Juni musste wegen Corona abgesagt werden. Der Verein rief als Alternative spontan eine Spendentombola ins Leben. Namhafte Vereine wie Borussia Dortmund, FC Hansa Rostock, Holstein Kiel, 1. FC Köln und Hertha BSC sowie viele regionale Unternehmen unterstützten das Vorhaben mit signierten Shirts, Fußbällen und Gutscheinen.

So soll es auch in diesem Jahr laufen. Vom 1. FC Köln, der Hertha BSC aus Berlin und von Borussia Dortmund sind inzwischen wieder signierte Trikots für die Tombola geschickt worden. Dennoch hoffen die Organisatoren, dass die Kinder in diesem Jahr wieder Fußball für den guten Zweck spielen dürfen.

Von Malte Behnk