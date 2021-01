Grevesmühlen/Wismar

Der Plan steht: Ab dem 15. Februar ist das vom Landkreis betriebene Impfzentrum in Grevesmühlen betriebsbereit. Es wäre dann neben Wismar das zweite im Landkreis Nordwestmecklenburg, in dem nach Terminvereinbarungen Impfungen vorgenommen werden.

Abhängig ist die Eröffnung am Ploggensee allerdings von den zur Verfügung stehenden Impfdosen. Und um die sieht es momentan eher schlecht aus, bestätigt der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes, Wolfgang Harrandt. Das Problem herrscht deutschlandweit.

Impfzentrum Wismar nur an einem Tag in der Woche geöffnet

Mit dem Startschuss im Impfzentrum Wismar in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Hanse-Klinikums vor gut zwei Wochen standen dem Team 1000 Impfdosen in der Woche zur Verfügung. Mittlerweile ist diese Zahl auf 250 geschrumpft, sodass das Zentrum nur einen Tag in der Woche geöffnet ist. Und das werde in den nächsten beiden Wochen nicht anders aussehen. So wundert es nicht, dass von den über 80-jährigen Senioren, die nicht im Seniorenheim leben, bisher nur ein Bruchteil geimpft worden ist. In alphabetischer Reihenfolge werden die zu Impfenden angeschrieben. „Wir sind erst beim Buchstaben B“, erklärt Wolfgang Harrandt.

Das Gebäude des DRK in Grevesmühlen am Ploggensee wird derzeit für das Impfzentrum umgebaut, dort befindet sich auch das Abstrichzentrum. Quelle: Michael Prochnow

„Sind noch lange nicht am Ziel“

Die 250 Impfdosen in der Woche seien nur ein Tropfen auf dem heißen Stein mit Blick auf die Einwohner, von denen der Landkreis etwa 157 000 zählt. „Um eine vernünftige Situation zu haben, müssen 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sein. Wir sind also noch lange nicht am Ziel“, erklärt Harrandt.

Neben den Zentren werden auch in bisher neun Arztpraxen im Landkreis Impfungen vorgenommen – ein Modellprojekt, das nicht nur MV-weit Beachtung findet. Eine zehnte Praxis ist im Gespräch, aber ein offizielles Statement vom Landkreis gibt es dazu noch nicht. Bestätigt sind aus der Verwaltung acht Hausarztpraxen. Einen Anspruch auf den eigenen Hausarzt, sollte er unter den Arztpraxen sein, haben die Patienten allerdings nicht. Die Termine werden zugewiesen.

Zudem sind im Landkreis mobile Impfteams in Seniorenheimen unterwegs. Bis zum 5. Februar sollen alle Einrichtungen durchgeimpft sein, informiert Wolfgang Harrandt. Ein Viertel aller Heimbewohner und des Personals hätten bereits die zweite Impfung bekommen. Die Dosen für die zweite Impfung, so beruhigt er, seien bereits zurückgelegt und sind nicht in den 250 wöchentlich zur Verfügung stehenden enthalten.

Positive pflegen Positive

Deutschlandweit für Diskussionen sorgt die sogenannte Arbeitsquarantäne, die auch in Nordwestmecklenburg praktiziert wird. Das heißt, Pflegepersonal, das positiv getestet worden ist, aber keine Symptome aufweist, arbeitet weiter unter dem Motto „Positive pflegen Positive“. „Das muss beim Landkreis beantragt und genehmigt werden“, erklärt Wolfgang Harrandt. Die Möglichkeit habe man in Nordwestmecklenburg geöffnet, weil es ansonsten einen Personalnotstand geben würde. Die betroffenen Arbeitnehmer müssen auf direktem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause und dürfen nicht mit anderen Mitarbeitern in Kontakt kommen. „Das wird bundesweit praktiziert“, weiß der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes.

Bisher 34 Todesfälle

Der Landkreis Nordwestmecklenburg zählt bisher 34 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Der erste ist im März 2020 verzeichnet worden, der zweite acht Monate später. Unter den 34 Verstorbenen waren zehn 60- bis 79-Jährige und 24 über 80-Jährige. Knapp die Hälfte lebte in Pflegeeinrichtungen.

Mit Stand von Freitagabend (17 Uhr) sind derzeit 626 Menschen im Landkreis in Quarantäne. „Davon sind 136 Infizierte und 490 Kontaktpersonen“, verdeutlicht Kreissprecher Christoph Wohlleben. Am Freitag sind 17 neue Fälle vermeldet worden. „Gut die Hälfte der Neuinfektionen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne, überwiegend aus familiären Zusammenhängen“, so Wohlleben.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt mit 98 Fällen in sieben Tagen nun 62,3. Darunter liegen die Landkreise Vorpommern-Rügen (50,7) und Rostock (42,2) sowie die Hansestadt Rostock (47,3). Die höchsten Werte hat nach wie vor die Mecklenburgische Seenplatte (135,6) und der Landkreis Vorpommern-Greifswald (198,6).

Britischer Virusstrang auch in NWM

Wie das Landesgesundheitsministerium bereits am Donnerstagabend meldete, ist die neue britische Variante des Covid19-Erregers B.1.1.7. auch in MV angekommen. 13 Fälle sind bisher bekannt, sieben der Befunde stammen aus Nordwestmecklenburg. „Die Ursprünge sind im ganzen Kreisgebiet verteilt – ein Muster oder eine Rückführbarkeit auf einen einzelnen Ausbruch lassen sich nicht erkennen“, heißt es aus der Kreisverwaltung.

„Dass die britische Variante auch schon bei uns nachgewiesen wurde, macht deutlich, wie schnell sich Viren in einem aktiven Infektionsgeschehen verbreiten, selbst wenn schon Maßnahmen gelten“, so Landrätin Kerstin Weiss. „Bis genug Menschen geimpft sind, ist es noch ein langer Weg“, mahnt sie und rät, weiterhin vorsichtig zu sein. „Jeder muss dazu beitragen, die Kontaktketten zu reduzieren und von unnötigen Reisen abzusehen.“

Von Jana Franke