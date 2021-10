Grevesmühlen

Die Betreiber des K2 in Grevesmühlen planen den Neustart nach anderthalb Jahren Corona-Pause. Über Facebook haben sich bereits viele potenzielle Besucher der Disko für den 16. Oktober verabredet. Die geplante Wiedereröffnung sorgt allerdings nicht bei allen Grevesmühlenern für ungeteilte Freude. Einige befürchten, in der Umgebung des K2 werde, wie in den vergangenen Jahren, teils wild geparkt und die Ruhe in der Nacht zu Sonnabend sei nicht mehr dieselbe wie jetzt.

Eröffnen soll die Diskothek am Sonnabend, den 16. Oktober, um 22 Uhr unter dem Motto „We are back“ („Wir sind zurück“). So plant es Sascha Bartel, einer von drei Gesellschaftern, die das K2 betreiben. Er hat dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept zukommen lassen und ist zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass alles seinen Gang geht.“ Bartel plant Disko-Veranstaltungen alle 14 Tage und Sonderveranstaltungen – beispielsweise an Silvester.

Noch hängt vieles davon ab, welche Corona-Regeln wann gelten werden. Bei der Ampelstufe Gelb, die derzeit in Nordwestmecklenburg gilt, ist die 3G-Regel mit aufwendigen PCR-Tests vorgeschrieben. Allerdings hat die Schweriner Landesregierung am Dienstag neue Regeln beschlossen, die am 8. Oktober inkraft tragen: Wo bisher 3G-Regeln gelten, kann auch 2G eingeführt werden. Dann dürfen nur Geimpfte und Genesen in Diskotheken, nicht aber Geteste. Der Vorteil: Auflagen wie Mindestabstand und Maskenpflicht müssen in diesem Fall nach Landesregierung nicht mehr beachtet werden.

