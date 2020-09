Grevesmühlen: Insolvente Garnelenfarm wird neu eröffnet

Grevesmühlen

Nach mehreren Jahren Stillstand läuft die Garnelenproduktion in dem Gebäude der insolventen Firma „Cristalle Garnelen“ demnächst wieder an. Die Firma Hansegarnelen AG aus Hamburg hat die Produktionsstätte Anfang des Jahres gekauft. Seit Anfang Juli laufen die Umbauarbeiten, in den nächsten Wochen sollen die ersten Garnelen in die Becken eingesetzt werden. Das geht aus den Mitteilungen des Unternehmens hervor.

Die Geschäftsführung, Vorstandsvorsitzender ist Rupert Baur, will sich in den nächsten Tagen zur Zukunft der Produktionsanlage äußern. Hansegarnelen betreibt im Hamburger Hafen eine Aufzuchtanlage, die nach Angaben des Unternehmens pro Jahr mehr als 50 Tonnen frische Garnelen produzieren soll.

White-Tiger-Garnelen gehören zu den häufigsten Arten in der Zucht. Quelle: Archiv

Die Anlage befindet sich im Grevesmühlener Gewerbegebiet Nordwest unmittelbar neben der seit 2014 laufenden Garnelenzucht „Cara Royal“ von York Dyckerhoff. Er hatte vor sechs Jahren die Idee als Erster umgesetzt und mit der Zucht der empfindlichen Tiere begonnen. Die Larven werden importiert und dann in großen Wasserbecken bis zur Erntereife aufgezogen. Dabei geht es den Betreibern vor allem darum, dass die Garnelen ohne Medikamente aufgezogen werden.

Frische Garnelen aus Grevesmühlen für Restaurants

Während York Dyckerhoff seit 2014 frische Garnelen deutschlandweit an Restaurants und Privatleute vermarktet, kam die zweite Anlage, die Farm „Cristalle Garnelen“ von Andreas Kleinselbeck, der 2015 startete, nie richtig in Fahrt. Sieben Monate nach der Eröffnung, im Herbst 2015, meldete Kleinselbeck Insolvenz an. Kleinselbeck warf seinem Nachbarn vor, die Produktion behindert zu haben, wofür es jedoch keine Beweise gab. Jahrelang stand das Areal zum Verkauf, beziehungsweise es stand zur Zwangsversteigerung an. Doch niemand wollte die Zuchtanlage übernehmen

Bis Anfang 2020 das Hamburger Unternehmen die Anlage übernahm. Dabei waren in den Bau der Anlage erhebliche Fördermittel geflossen, allein 554 000 Euro hatten die EU und das Land Mecklenburg-Vorpommern für das Vorhaben von Andreas Kleinselbeck, der mit der Firma Fluxx GmbH die Garnelenfarm betrieben hatte, zur Verfügung gestellt.

Till Backhaus im Jahr 2016 bei einem Vor-Ort-Termin in Grevesmühlen Quelle: Prochnow

Neben der Rückforderung der Fördermittel gab es auch erhebliche Außenstände bei den Grevesmühlener Stadtwerken. Noch Ende 2016 hatte Mecklenburg-Vorpommern Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) die Förderung der Anlage verteidigt und angesichts des vorläufigen Insolvenzverfahrens erklärt, er sehe gute Chancen, dass die Garnelenzucht demnächst weitergeführt würde. Wenig später wurde das Wasser aus den Becken gelassen und die Anlage abgeschaltet.

Die direkte Nachbarschaft zur Anlage von York Dykcerhoff sieht das Hamburger Unternehmen, das nun neu durchstartet, nicht als Problem. „Jedes Unternehmen aus unserer Branche trifft den nachhaltigen Zeitgeist. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch“, erklärt Rupert Baur in einer Pressemitteilung. Die junge Firma denkt bereits an den nächsten Schritt. So soll im nächsten Jahr in der Nähe von Hamburg die zweite Anlage der Hansegarnelen AG ihren Betrieb aufnehmen.

Fachpersonal ist Mangelware in der Branche

Dafür braucht es vor allem Fachpersonal, und das ist in dieser Branche rar gesät. Mit Karl Bissa hat ausgerechnet der ehemalige Betriebsleiter von „Cara Royal“ beim neuen Investor in Grevesmühlen angeheuert. Noch vor der Verteidigung seiner Masterarbeit an der Rostocker Universität begann er 2016 als Betriebsleiter bei York Dyckerhoff – und arbeitet nun für das Hamburger Unternehmen.

Die White-Tiger-Garnele Die Tiere, die aus dem östlichen Pazifik stammen, erreichen Körperlängen von 23 Zentimeter. Weibchen sind üblicherweise größer als Männchen gleichen Alters, da sie schneller wachsen. Die ersten Aquakulturen entstanden in den 1970er-Jahren in Asien, später kamen Farmen in den USA hinzu, da die Nachfrage die Fangmengen übertraf. Allerdings erfolgt die Zucht außerhalb der EU in der Regel mittels Fütterung mit Medikamenten. Deshalb haben sich in den vergangenen Jahren einige Züchter in Deutschland an der Aufzucht der Garnelen versucht, die Larven werden eingekauft, die Tiere dann in den Anlagen, die konstante Temperaturen und einen ständigen Kreislauf vorhalten müssen, aufgezogen. Das größte Problem der Züchter ist die Zeitspanne der Aufzucht, fünf bis sechs Monate dauert es bis zur Ernte. Deshalb sind konstante Liefermengen schwierig.

Von Michael Prochnow