Zwei Jahre lang hat Corona den Veranstaltungskalender fast vollständig zunichte gemacht. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung, gelockerte Auflagen und die Aussicht, dass 2022 wieder Feste und Partys stattfinden können, wecken auch in Grevesmühlen Erwartungen. „Ja, es werden wieder Veranstaltungen stattfinden, aber wir müssen natürlich immer wieder abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, tritt Bürgermeister Lars Prahler (49, parteilos) auf die Euphoriebremse. „Aber die Planungen laufen.“ In Sachen Citynacht, die jedes Jahr im Frühjahr in Grevesmühlen die Veranstaltungssaison einläutet, gibt es zwar noch kein Datum. Aber immerhin vom Bürgermeister die Ansage, dass wie 2021 auch kurzfristig ein Termin bekannt gegeben werden soll. „Das hat im vergangenen Jahr gut funktioniert, und ich bin mir sicher, dass wir das auch dieses Mal hinbekommen.“ Wie die Stadtverwaltung mitteilt, laufen auch die Vorbereitungen für das Straßenfest im Gewerbegebiet Langer Steinschlag. Das Event, das jedes Jahr Tausende Besucher anlockt, ist für den 7. Mai geplant.

20. Stadtlauf im Rahmen des Stadtfestes 2022

Einen fixen Termin gibt es auch für das Stadtfest in diesem Jahr. Wie Alexander Rehwaldt, Amtsleiter in Sachen Kultur und Soziales in Grevesmühlen, erklärt, wird es vom 23. bis zum 26. Juni stattfinden.

Alexander Rehwaldt, Amtsleiter für Kultur und Soziales in Grevesmühlen: Das Stadtfest wird vom 23. bis zum 26. Juni stattfinden.“ Quelle: Michael Prochnow

„Ein festes Programm gibt es im Moment noch nicht, aber am Donnerstag soll es ein Konzert auf dem Markt geben, Musik wird auch am Freitag gespielt. Am Sonnabend folgt dann der Höhepunkt im Stadtgebiet und am Sonntag soll der 20. Stadtlauf über die Bühne gehen.“ Geplant sind für den Sonnabend Bühnen an verschiedenen Orten im Stadtzentrum, um die Besucher zum Flanieren zu animieren. Am Freitag, 24. Juni, findet zudem die Premiere im Piraten Open Air statt. Der Fahrradaktionstag der Stadtwerke ist für den 22. Juni geplant.

Adventsmarkt am 27. November

Das Datum für das Stadtfest wurde unter anderem deshalb geändert, weil am Wochenende zuvor die Jugendweihe stattfindet. Die Terminüberschneidung hatte in der Vergangenheit für reichlich Kritik gesorgt. Der Adventsmarkt rund um die Nikolai-Kirche ist für den 27. November, also das erste Adventswochenende eingeplant. Wie Lars Prahler mitteilt, sind auch die Kulturbanausen, ein Organisationsteam aus Grevesmühlen, das Kulturveranstaltungen plant, wieder aktiv. Die Gruppe hatte unter anderem die Grevesmühlener Kneipennacht ins Leben gerufen, eine Veranstaltung, die sehr gut ankam. „Auch wenn es noch kein Datum gibt, aber ich weiß, dass sie nach wir vor aktiv sind“, so Prahler.

Der Ökumenische Adventsmarkt in Grevesmühlen im Jahr 2018. Quelle: Helmut Strauss

In den vergangenen zwei Jahren war der Veranstaltungskalender erheblich ausgedünnt worden aufgrund der Pandemie. Nachdem 2019 das bislang letzte Stadtfest stattgefunden hatte, das allerdings auch darum in Erinnerung bleiben wird, weil damals ein Sturzregen etliche Plätze und Straßen unter Wasser setzte. Unter anderem musste aufgrund des Wolkenbruches der Umzug damals abgesagt werden. 2020 wurden sämtliche Veranstaltungen abgesagt aufgrund der Auflagen im Rahmen der Pandemie, 2021 gab es immerhin eine spontane Kulturnacht, die mehrere Tausend Besucher in die Grevesmühlener Innenstadt lockte.

