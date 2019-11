Grevesmühlen: Jubel und Tränen beim Karneval

Grevesmühlen

Tränen – sowohl der Freude als auch aus Traurigkeit – flossen am Sonnabend beim Faschingsauftakt des Kreihnsdörper Carnevalvereins (KCV) im Baltic Park im Grünen Weg. Seit Jahren trainiert Annika Demuth die Tanzgruppen des Vereins. Damit ist es jetzt vorbei. Nicht nur dass die Trainerin für eigenen Nachwuchs sorgt, sie zieht es auch in ein anderes Bundesland, weit weg von ihren Schützlingen. Deshalb ließen sich die Nachwuchs- und Aktiventänzerinnen nicht zweimal bitten und verabschiedeten ihre „Anni“ mit viel Applaus, aber auch Tränen.

Gerührt zeigten sich die vielen Besucher allerdings auch besonders beim Auftritt der Jugendtanzgruppe, bestehend aus Sechs- bis Zehnjährigen. Sie erhellten mit LEDs geschmückten Kleidern den Raum auf ihre Weise und sorgten für jede Menge Applaus. Unter dem Motto „Im Spielzeugladen feiern wir, bewahre stets das Kind in dir“, war es auch nicht verwunderlich, dass plötzlich Super Mario zu sehen war oder der Bär zum LaLeLu-Lied durchs Bild stapfte.

Freude beim KCV über größeren Raum

KCV-Präsident Torsten Meier erklärte: „Wir sind froh, dass wir uns heute hier in einem größeren Raum präsentieren können. Es war in den vergangenen Jahren doch immer ziemlich eng. Viele wollten gar nicht mehr kommen. Wie viel Spaß das hier macht, sieht man ja.“ Torsten Meier stand selbst in der Bütt, während sich die zahlreichen Tanzgruppen in Schwung brachten und viele Tanzeinlagen präsentierten.

Auftritt der Männertanzgruppe musste ausfallen

„Leider kann unsere Männertanzgruppe aus Krankheitsgründen nicht auftreten, aber wir kriegen das kompensiert“, sagte Meier. Immerhin präsentierte der Präsident mit Susi der Ersten und Stefan dem Zweiten (Susann und Stefan Fahrenheim) stolz das neue Prinzenpaar. Auch hier werde es immer schwerer, Paare zu finden, die dazu bereit seien. „Auch bei Stefan und Susi hat eher der Zufall eine Rolle gespielt“, sagte Torsten Meier. Nur wenn der Präsident als Trauzeuge fungieren würde, wären beide als Prinzenpaar dabei, erklärte der Präsident des Kreihnsdörper Carnevalvereins. Gesagt, getan – und so hat der KCV jetzt ein neues Prinzenpaar.

Das werden die beiden auch am 22. und 23. Februar sein, wenn die nächsten beiden Veranstaltungen des KCV die Besucher in den Grünen Weg locken. Während am 22. Februar abends gefeiert wird, sollen die Rentner und Senioren einen Tag später etwas von den Darbietungen haben.

KCV will auch mehr Gäste

Schon jetzt denkt KCV-Präsident Torsten Meier darüber nach, wie man gerade die Senioren noch besser „ins Boot“ holen kann. Immerhin ließen die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren in dieser Altersklasse etwas nach. Doch dabei stößt er gerade am neuen Standort auf neue Probleme. „Leider müssen wir zum Veranstaltungsraum Treppen steigen. Das ist für manche Rentner ein wirkliches Problem. Und barrierefrei sind wir hier auch nicht“, erzählte er.

Zumindest in Sachen Parksituation will Baltic Park-Betreiber Lars Benny Andersson im kommenden Jahr Abhilfe schaffen. „Bis dahin sollen noch rund 200 Parkflächen entstehen“, sagte Andersson, der seit drei Jahren Mitglied beim KCV ist und den Verein die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Doch noch hat der KCV immer einen Weg gefunden, die Besucher zu begeistern, auch nach 59 Jahren. Das wird auch künftig so bleiben.

