Grevesmühlen

2020 wollte der Rassegeflügelzuchtverein Grevesmühlen sein 100-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausstellung begehen. Das war aufgrund von Corona nicht möglich. Die geplante Ausstellung soll nun an diesem Wochenende nachgeholt werden. Doch auch jetzt gibt es Einschränkungen wegen der Pandemie und zusätzlich wegen der Geflügelpest.

„Wir freuen uns, dass das überhaupt möglich ist“, sagt der Vereinsvorsitzende Dieter Koliwer, der sich dazu die Genehmigung des Ordnungsamtes der Stadt Grevesmühlen einholte. Natürlich mit den entsprechenden Einschränkungen, die in der noch immer herrschenden Pandemie eingehalten werden müssen. So wird die Veranstaltung nach der sogenannten 2G-Regel durchgeführt. Das bedeutet, nur geimpfte oder genese Personen haben Zutritt. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche sowie Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können. Unabhängig davon müssen alle Besucher eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen.

Verein musste neuen Katalog erstellen

Außerdem treffen die Verantwortlichen des Vereins die wegen der Geflügelpest durch den Landkreis eingeleiteten Sperrmaßnahmen hart. So waren ursprünglich schon über 300 Tiere gemeldet. Auch der Katalog war nach Aussage von Koliwer bereits fertig. Jetzt musste ein neuer Katalog erarbeitet und erstellt werden. Denn Hühner, Enten und Gänsen dürfen in der Ausstellung nicht mehr gezeigt werden. Demzufolge fehlen sie in dem Katalog. Dort sind jetzt stattdessen nur die über 200 Tauben aufgelistet.

Tauben von 30 Züchtern

„Gemeldet wurden die Tauben von 30 Züchtern aus dem gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg“, so Koliwer. Für ihn sei es keine Option gewesen, die Ausstellung komplett zu streichen. Auch wenn der Rahmen kleiner ist, so kann er sich doch über den Zuspruch seitens anderer Züchter freuen, mit der unter diesen Umständen und Einschränkungen so nicht unbedingt zu rechnen war.

Sonderpreis für das beste Tier der Ausstellung

Am Freitag, den 26. November, werden drei Preisrichter – sie kommen aus Hamburg, Wittenburg und Lüneburg – die Tauben in Augenschein nehmen und bewerten. Jeder Preisrichter vergibt zehn bis zwölf Preise. Dazu kommen noch die Pokale des Bürgermeisters, des Landrates und des Landesverbandes. Außerdem erhält der Züchter mit dem besten Tier der Ausstellung das begehrte Band des deutschen Rassegeflügelzuchtvereins. „Dieses Band werde ich spendieren“, erklärt Koliwer. Er hatte es vor 14 Tagen bei der Ausstellung in Klütz für seine Taube „Berliner Kurze blauäugig“ erhalten. Sie war von den Preisrichtern mit dem Prädikat „hervorragend“ bewertet worden.

Grevesmühlener war 2012 Europameister

Selbst sagt es der Vorsitzende des Grevesmühlener Rassegeflügelzuchtvereins zwar nicht, mit seinen Tieren dürfte er auch bei der Jubiläumausstellung nicht leer ausgehen. 25 Tauben wird er dort den Preisrichtern und dem Publikum präsentieren. Darunter auch die der Rasse „Berliner Kurze“. Mit ihnen gewann er 2012 in Leipzig die Europameisterschaft und 2016 den Landesmeistertitel von Mecklenburg-Vorpommern. Die Zucht dieser Tauben ist mit besonders hohem Aufwand verbunden. Denn sie haben einen sehr kurzen Schnabel, so dass die Fütterung ihrer Jungen sehr schwierig ist und die Züchter da selbst nachhelfen müssen.

Bei der Kreis-Rassegeflügelausstellung 2019 konnten noch fast 600 Tiere in der Mehrzweckhalle ausgestellt werden. Quelle: Malte Behnk

Besucher können seltene Tauben sehen

Den Besuchern der Ausstellung wird in jedem Fall einiges geboten. So bekommen sie hier seltene Tauben zu sehen. Außerdem ist für das leibliche Wohl der Züchter und Besucher mit Bockwürsten, Klopsen, Kartoffelsalat, Kuchen und Getränken ebenfalls gesorgt.

Geöffnet ist die verspätete Jubiläumsausstellung im gemeinsamen Vereinshaus der Brieftauben- und Rassegeflügelzüchter in der Jahnstraße 5 a in Grevesmühlen am 27. November von 9 bis 17 Uhr und am 28. November von 9 bis 16 Uhr. Zum Ende hin wird es dabei noch einmal so richtig spannend. Denn die Preise an die Züchter werden am 28. November zwischen 15.30 und 16 Uhr vergeben. Erwachsene zahlen zwei Euro an Eintritt, Kinder 50 Cent.

Von Dirk Hoffmann