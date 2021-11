Grevesmühlen

Campingfahrzeuge umbauen, reparieren und sanieren: Das macht Lars Maronn seit vielen Jahren für Familie und Freunde. Aus seiner Leidenschaft entstand ein Unternehmen: „Lama Van“ in Grevesmühlen. Der 49-Jährige profitiert von seinem Können und vom deutschlandweiten Wohnmobil-Boom.

Den erkannte Lars Maronn bereits vor einem Jahr. Die Nachfrage war für ihn Anlass, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Mit Erfolg. Er hat gut zu tun.

An diesem Tag montiert er ein Kochfeld in einen VW T6. Zahlreiche Kastenwagen wie diesen baut Lars Maronn zu Camper-Vans aus und um. Mal ist es ein Peugeot Boxer, an den er Hand anlegt, mal ein VW Crafter oder ein Mercedes Sprinter. Maronn verspricht: „Wir machen aus jedem Kastenwagen einen Urlaubstraum auf vier Rädern.“

Was kostet ein Um- und Ausbau? Kommt drauf an, wovon der Kunde träumt. „Die Spannweite ist riesig. Sie reicht von etwa 5000 Euro bis 50 000“, sagt der Grevesmühlener Unternehmer. Der Betrieb erledigt vor allem die vorbereitenden Arbeiten, zum Beispiel Elektronik, Elektrik, Fensteröffnungen, Dachluken, Montage von Solaranlagen. Möbel bauen viele Kunden dagegen selbst, oder sie nehmen ein Fertigprodukt. Häufiger Wunsch bei „Lama Van“ derzeit: eine Standheizung einbauen.

Die Kunden kommen aus halb Norddeutschland

Vor allem jüngere Kunden lassen ihren Kastenwagen umbauen. Sie wollen keine Massenware, sondern etwas Individuelles. Manche verändern ihren Van Schritt für Schritt, so wie sie gerade Geld haben. Das kann sich dann Jahre dauern.

Wo dürfen Wohnmobile stehen? Die meisten Wohnmobile und Wohnwagen dürfen ohne Zeitlimit an Straßenrändern und auf Parkplätzen stehen. Die Straßenverkehrsordnung lässt das zu. Einschränkungen gelten nur für Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen. Sie dürfen nicht auf einem Parkplatz mit dem Zusatzzeichen „Pkw“ abgestellt werden. Abgekoppelte Wohnwagenanhänger dürfen in Wohngebieten nicht länger als 14 Tagen auf ein und derselben Stelle stehen. Wer im Wohnmobil am Straßenrand übernachten will, darf das nur zur „Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit“. Maximale Ruhepause: zehn Stunden. Verboten ist, ein Wohnmobil einfach am Strand oder in der schönen Natur abzustellen.

Viel schneller geht der Umbau von Wohnwagen und Wohnmobilen. Wer sich an der alten Ausstattung sattgesehen hat oder ein zusätzliches Bett will, ist bei Lars Maronn an der richtigen Adresse. Zu finden ist sein Betrieb auf dem ehemaligen KfL-Gelände am Stadtrand von Grevesmühlen. Die Kunden kommen aus halb Norddeutschland, auch aus Rostock, Hamburg, Celle.

Ein Wohnwagen mit Wasserschäden wird bei Lama Van in Grevesmühlen saniert. Quelle: Jürgen Lenz

Zweites großes Geschäftsfeld von „Lama Van“ in Grevesmühlen: sanieren. Das macht Lars Maronn derzeit bei einem Wohnwagen mit Wasserschaden. Viele ältere Fahrzeuge sind undicht. „Wassereinbruch und Feuchtigkeitsschäden sind ein großes Thema“, erklärt der Grevesmühlener Unternehmer. Er kümmert sich um ältere Modelle, während einige größere Firmen sie nicht mehr annehmen, weil sie mit dem boomenden Verkauf und Umbau mehr verdienen als mit dem Reparieren und Sanieren.

Camper-Vans sind jetzt besonders beliebt

Die Wohnmobil- und Caravanbranche erlebt seit Beginn der Corona-Krise einen nie da gewesenen Aufschwung. 2020 wurden nach Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes 76 000 Wohnmobile neu zugelassen. Das sind 40 Prozent mehr als 2019. Der Boom geht in diesem Jahr weiter. In den ersten drei Quartalen wurden fast 67 000 Wohnmobile zugelassen. Das sind acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der bereits hervorragend lief.

Die Firma öffnet in Grevesmühlen auf dem ehemaligen Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik (KfL). Quelle: Jürgen Lenz

Besonders stark ist der Umsatz bei den Camper-Vans gestiegen. Kastenwagen auf Basis von Nutzfahrzeugen mit viel Platz sind nicht nur in Grevesmühlen sehr gefragt, sondern deutschlandweit – auch weil große Wohnmobilhersteller der Nachfrage nicht hinterherkommen. Sie leiden wie die Automobilkonzerne unter dem weltweiten Mangel an Rohstoffen und Halbleitern. Wer jetzt ein neues Wohnmobil will, muss lange warten – bis anderthalb Jahre.

Der Verkauf ist nur ein kleines Standbein nebenbei

Lars Maronn überlegt, ab 2022 Fahrzeuge zu vermieten. Schon jetzt verkauft er einige Wohnmobile, aber: „Das ist ein kleines Standbein nebenbei.“

Maronn verkauft in einem kleinen Shop Ersatzteile und Verbrauchsmaterial. Ebenfalls im Angebot: Flüssiggas. Dessen Preis stieg in den vergangenen Monaten deutschlandweit um 60 Prozent. Das ist noch deutlich mehr als die Teuerungsrate bei neuen Wohnmobilen.

