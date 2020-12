Grevesmühlen

Das, von dem alle im Awo-Seniorenheim am Tannenberg in Grevesmühlen inständig hofften, es würde nie passieren, wurde nun doch Realität: Mehrere Bewohner haben sich mit Corona infiziert. Was darauf folgt, ist wie in allen Seniorenheimen, in denen das Virus ausbricht: Mitarbeiter und Senioren, die in direktem Kontakt mit den Erkrankten waren, werden getestet, die restlichen Senioren und Seniorinnen werden vorsorglich in Quarantäne geschickt.

Das bedeutet, viele der Senioren, die in dieser Einrichtung in Einzelappartements leben, werden in der nächsten Zeit ihre Zimmer kaum verlassen und jeden Kontakt, außer zu den Pflegenden, direkt vermeiden müssen. Eine erneute und weitere Zuspitzung der schon seit Monaten andauernden Ausnahmesituation.

Corona ist seit März ein Thema in der Einrichtung

Auch für die neue Leiterin des Awo-Seniorenzentrums am Wasserturm, Silke Lindenau (53), die erst im Frühjahr die Nachfolge der langjährigen Heimleiterin Marlis Rackow antrat, ist dieses Jahr eine andauernde Feuerprobe. Die Sozialmanagerin, die in Schwerin lebt, arbeitete zuvor in der Helios-Klinik in der Landeshauptstadt.

Der Sommer ließ die Senioren und ihre Betreuer zwar ein wenig aufatmen, doch so richtig weg war das Thema Corona auch im Sommer nie, berichtet Lindenau. Da waren die Nachwirkungen der Abriegelung über Monate und zudem musste auch im Sommer auf Sicherheit geachtet werden.

„Die Traurigkeit und Verwirrung ist groß“

Dass der Corona-Ausbruch enorm an den Nerven der insgesamt 72 im Heim lebenden Seniorinnen und Senioren zerrt, ebenso aber auch die Angehörigen und die Awo-Mitarbeiter erneut vor enorme Herausforderungen stellt, ist eine spürbare Tatsache, sagt Lindenau. „Das auch noch in der Adventszeit, in der die Tage so kurz sind und es eigentlich Feste geben sollte, die unsere Heimbewohner erfreuen. Die Traurigkeit und Verwirrung ist groß.“

Alexandra Dohme (l.) von der Ergotherapie des Awo-Heims mit Bewohnerin Lilli Schmidt. Quelle: GVM

Denn wie soll man Advent feiern und auch nur annähernd in eine besinnliche Stimmung kommen, die in diesem Jahr so notwendig wäre, wenn Quarantäne herrscht, wenn man seine Angehörigen nicht sehen kann und auch unter den Bewohnern der Kontakt noch eingeschränkter ist als bereits in den Monaten zuvor? Keine gemeinsamen Adventsveranstaltungen, kein gemeinsames Singen, Basteln oder Essen, kein gemeinsames Kartenspielen.

Im ersten Lockdown mehr Anerkennung für Pflegende

Im Frühjahr-Lockdown, so Lindenau, hätte man wenigstens noch den Ausblick auf den Sommer gehabt, – doch jetzt wartet nur ein dunkler, langer kontaktarmer Winter, der für einige der Senioren der letzte sein kann.

Auch die insgesamt 47 Mitarbeiter, die sich um die Seniorinnen und Senioren kümmern, kommen langsam an den Rand ihrer Kräfte. „Im ersten Lockdown wurde noch geklatscht für alle Pflegenden“, sagt Lindenau, „Jetzt ist davon nur noch wenig zu spüren.“

Appell: Pflegekräfte nicht vergessen

Dabei, sagt die Heimleiterin, bedenke niemand, wie sehr sich Pflegekräfte nicht nur im Beruf in diesem Jahr engagieren müssen, sondern auch privat. „Jemand, der im Büro arbeitet, geht nach Hause und ist privat. Meine Mitarbeiter müssen auch im Privaten ständig ganz genau auf ihre Kontakte achten, um nichts in die Einrichtung zu schleppen.“

Lindenau wünscht sich, dass die Situation der Pflegekräfte, die vermutlich noch eine ganze Zeit lang unter einem enormen Druck stehen werden, beruflich und privat, nicht vergessen wird. Auch nicht von den Angehörigen der Senioren. „Wir alle müssen durch diese schwierige Zeit hindurch“, sagt sie. „Wir können es nur gemeinsam schaffen.“

Von Annett Meinke