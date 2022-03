Grevesmühlen: Karnevalisten übergeben Schlüssel und Macht an den Bürgermeister

Grevesmühlen

Zum landesweiten Faschingsauftakt am 11. 11. 2021 hatte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) nicht nur seinen Binder verloren. Auch den Rathausschlüssel musste er an die Närrinnen und Narren abgeben. Am Aschermittwoch bekam er ihn von Torsten Meier, Präsident des Kreihnsdörper Carneval Vereins (KCV), zurück. Im Rathaus wird der Schlüssel nun sicher aufbewahrt. Er hat nach Aussage des Stadtoberhauptes mittlerweile einen festen Ablageplatz. Denn jedes Jahr am 11. 11. würden die Karnevalisten fragen, wo sich der Schlüssel befindet. Leider, so Meier, fielen auch diesmal aufgrund von Corona alle weiteren Veranstaltungen in der Faschingszeit aus. Er hofft, dass in der nächsten Session endlich wieder richtig gefeirt werden kann.

Von Dirk Hoffmann