Grevesmühlen

Sie musste nur ein paar Unterlagen in der Kreisverwaltung nachreichen und dazu wollte Heidrun Lange aus Grevesmühlen auch alles richtig machen. Die 3G-Regel gilt für Besucher der Malzfabrik in Grevesmühlen. Geimpfte oder Genesene und Personen mit einem tagesaktuell negativen Schnelltestergebnis zum Coronavirus haben Zutritt.

Trotz Impfung Test gemacht

Dennoch ging Heidrun Lange zusätzlich zum Rot-Kreuz-Speicher, der Teststation des DRK in Grevesmühlen. „Dort muss man den Ausweis der Krankenkasse vorlegen, um sein Testzertifikat zu erhalten. Nachdem ich das erledigt hatte, nahm ich meine Unterlagen, mein Handy wegen dem Nachweis der Impfung und wollte in der Kreisverwaltung meine Sachen abgeben“, schildert Heidrun Lange, die auch Vorsitzende des Behindertenverbands Grevesmühlen ist.

In der Kreisverwaltung in der Malzfabrik gilt die 3G-Regelung in Verbindung mit dem Personalausweis. Quelle: Malte Behnk

„Ich wurde der Tür verwiesen“

„Doch so weit kam ich gar nicht. An der Tür wurde ich von einem Wachmann oder Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aufgehalten. Er verlangte die Vorlage des Personalausweises“, berichtet sie. Einen Aufsteller am Eingang mit dem Hinweis, dass neben den 3G-Vorgaben auch noch der Personalausweis vorzulegen sei, hatte sie übersehen. Den Ausweis hatte sie neben den vielen anderen Dokumenten nicht dabei. „So wurde ich ziemlich schroff der Tür verwiesen.“

Heidrun Lange ist Vorsitzende des Behindertenverbands in Grevesmühlen. Quelle: privat

Heidrun Lange ist verärgert, weil sie bemüht ist, allen Regeln und Anforderungen gerecht zu werden. Aus ihrer Sicht hätten die Zertifikate oder auch das zusätzliche Vorlegen der Krankenkassenkarte ausgereicht.

„Das Handy zeigt die Impfung an, die nur mit Vorlage des Personalausweises eingescannt werden konnte. Das Zertifikat des Testes erfolgt nur mit Vorlage der Karte der Krankenkasse, die letztlich auch nur nach Vorlage des Personalausweises erstellt wurde“, sagt sie. „Aber bei der Verwaltung des Landkreises ist das wohl nicht genug. Wenn das so weiter geht, muss ich wohl noch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, um zu beweisen, dass ich ich bin, um eingelassen zu werden.“

Identifizierung über Ausweis

Der Landkreis äußert sich über eine Sprecherin so zu der Kritik: „Egal ob Testzertifikat oder Impfnachweis: Wichtig ist jedoch, dass man die Person dazu auch zuordnen und somit identifizieren kann. Ein vorgezeigter digitaler Impfnachweis sagt ja noch nicht, dass es sich dabei um die Person handelt, die das Handy vorzeigt. Dies erfolgt in der Regel über den Ausweis, der in Deutschland ja auch jederzeit mitgeführt werden muss.“

Insofern habe der Wachmann prinzipiell richtig gehandelt. „Es ist jedoch auch möglich, eine Person mit anderen offiziellen Dokumenten mit Lichtbild, wie zum Beispiel einem Führerschein, zu identifizieren. Wir werden unser Wachpersonal dahingehend noch einmal unterrichten und die Problematik besprechen, damit in Zukunft nicht ganz so streng vorgegangen wird. Dennoch ist wichtig zu betonen, dass man sich prinzipiell bei der Überprüfung des 3G-Standards auch ausweisen muss.“

Gesundheitsausweis mit Lichtbild seit 2015

Das Bundesgesundheitsministerium schreibt zur Krankenkassenkarte: Seit dem 1. Januar 2015 gilt ausschließlich die elektronische Gesundheitskarte (eGK) als Berechtigungsnachweis, um Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen zu können. Die eGK enthält ein Lichtbild.

Ausnahmen gibt es lediglich für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr und für Versicherte, die bei der Erstellung des Lichtbildes nicht mitwirken können, wie z. B. immobile pflegebedürftige Patienten.

Von Malte Behnk