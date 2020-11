Grevesmühlen

Mit der kleinen Schaufel buddelt Isabella ein Loch ins kleine Beet. „Ich stecke die Blumenzwiebel ganz tief in die Erde, damit sie im Winter nicht friert“, sagt die Siebenjährige. „Als Dorfkind kenne ich mich mit Buddeln aus“, ruft Lareen. Außerdem haben die Eltern ein Gewächshaus, in dem auch die Sechsjährige manchmal mit anpackt.

Ja, die Hortkinder der Kita Am Lustgarten haben Spaß dabei, Blumenzwiebeln zu stecken – und freuen sich auf das Frühjahr, das an Ort und Stelle einen gelben Teppich präsentieren wird.

Anzeige

Das Pflanzen der Osterglocken hat einen besonderen Hintergrund. Die Kita beteiligt sich an dem Projekt „ Kita 2030. Nachhaltigkeit erleben. Zukunft gestalten!“, das vom Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern gefördert wird. 39 Kitas hatten sich beworben, zehn wurden am Ende ausgewählt, darunter die Grevesmühlener Kita als einzige Einrichtung aus Nordwestmecklenburg.

Mit der Aktion beteiligt sich die Kita Am Lustgarten an dem Projekt "Grevesmühlen ist bunt". Quelle: Jana Franke

Beete statt Baumscheiben

Mehrere Projekte sind bereits angelaufen, erklärt Kita-Leiterin Doreen Hintz. Unter anderem wird der Umgang mit Papier thematisiert. „Wir vermitteln von der Krippe bis zum Hort, dass Malblätter auch doppelseitig genutzt werden können“, nennt sie nur ein Beispiel.

Zudem werden Plastetüten verbannt und Eltern sind aufgerufen, an einem großen Plakat weitere Ideen niederzuschreiben. Eine Mutti machte zum Beispiel den Vorschlag, Bambuszahnbürsten statt die herkömmlichen aus Kunststoff zu nutzen. „Uns ist wichtig, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen mit einzubeziehen“, merkt Doreen Hintz an.

Die Pflanzaktion am Parkplatz an der Kita reiht sich in die Baumscheibenaktion ein, mit der viele Freiwillige Grevesmühlen bunter machen. „Statt Baumscheiben haben wir uns für vier Beete im öffentlichen Raum entschieden, die uns Mitarbeiter des Bauhofs angelegt haben“, erklärt Doreen Hintz. Die Kita-Kinder übernehmen nun Verantwortung für die Pflege. Zudem sollen die Blumen Insekten anlocken.

Modellprojekt läuft drei Jahre

Das Modellprojekt „ Kita 2030. Nachhaltigkeit erleben. Zukunft gestalten!“ ist für drei Jahre angelegt. „Wir wollen Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, um in den Kitas kindgerechtes, nachhaltiges Handeln im Alltag und den verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zu fördern“, betonte Sozialministerin Stefanie Drese mit dem Startschuss im Januar. „Wir setzen bei den pädagogischen Fachkräften an, damit sie es vorleben und an die Kinder und Eltern weitergeben.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ausgewählte Erzieher haben bereits einige Workshops erleben dürfen. Im zweiten Schritt werden Kita-Leitungen und -Träger im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement von Institutionen qualifiziert, um nachhaltige Strukturen in den Kitas zu schaffen.

Das Modellprojekt des Landes wird unter anderem von Maika Hoffmann und Anja Kofahl von der Naturschule M-V in natura durchgeführt. Nach Ende des Projekts soll ein Nachschlagewerk entstehen, das dann allen Kitas zur Verfügung steht.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke