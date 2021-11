In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben am Mittwochnachmittag Kinder einen Regionalexpress der Bahn mit Steinen beworfen und Steine auf die Gleise gelegt, die überfahren wurden. Die Polizei konnte die Kinder trotz schnellem Einsatz nicht finden und appelliert an Eltern Kinder von Bahngleisen fern zu halten.