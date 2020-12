Grevesmühlen

Wer in den vergangenen Tagen in Grevesmühlen und Diedrichshagen unterwegs war, konnte Interessantes beobachten. Menschen mit Kamera und Ton-Angel begleiteten zwei junge Menschen, die, zumindest, was ihre Bekleidung anging, leicht aus der Zeit gefallen schienen. Wer sich in der christlichen Tradition jedoch ein wenig auskennt, erriet sicher leicht, um wen sich handelte: Um das heilige Paar Maria und Josef, auf der Suche nach einer Bleibe, in der das Jesus-Kind sicher zur Welt kommen kann.

Es handelte sich also um die Weihnachtsgeschichte, die in diesem Jahr an Heiligabend in der St. Nikolai Kirchengemeinde in Grevesmühlen und Diedrichshagen etwas anders zur Aufführung kommen wird als gewohnt. Aufgrund der immer noch andauernden Pandemie wird das Krippenspiel nicht direkt in den Kirchen aufgeführt, sondern kommt auf digitale Weise zu den Menschen.

Pastorin als Film-Produzentin

Die Idee für den Film kam von der Grevesmühlener Pastorin Maria Harder. Sie bat das Kinder- und Jugendfilmstudio in Grevesmühlen, das auch bereits im ersten Corona-Lockdown die Kirchengemeinde mit der Aufnahme von virtuellen Gottesdiensten unterstützt hatte, um Hilfe. Das Script für die Weihnachtsgeschichte entwickelte die Pastorin selbst. Der Leiter des Filmstudios, Andreas Grimm, gestaltete ein kleines Drehbuch daraus. Laiendarsteller aus Grevesmühlen und Diedrichshagen waren schnell gefunden: Luise Grote spielt die Maria, Lenny Groth spielt Josef, Til Grote, Dieter Schwarz und Franz Kotte sind die Hirten – und den Engel spielt Anke Bruders.

Welche Abenteuer Maria und Josef in Grevesmühlen und Diedrichshagen erleben, wie die Menschen auf die unverhoffte Begegnung mit dem trauten, hochheiligen Paar reagierten, wird selbstverständlich an dieser Stelle nicht verraten. „Der Film wird frühestens am 24. Dezember zu sehen sein.“, sagt Maria Harder. Ob nur auf der Webseite des Filmstudios und bei Grevesmühlen TV oder ob er auch direkt in der Kirche zum Gottesdienst am Heiligen Abend ausgestrahlt wird, wird sich noch entscheiden und rechtzeitig bekanntgegeben.

Christen suchen gemeinsames Gebet

Auch wenn es an Heiligabend sicher in den Kirchen nicht so voll sein kann wie in anderen Jahren, dass sich dennoch viele Menschen gerade in dieser Zeit nach einem Beisammensein im Gebet sehnen, war auch am vergangenen Sonntag, dem 1. Advent, in der Grevesmühlener St. Nikolai Kirche zu sehen.

Für die Christen der katholischen, freikirchlichen und evangelischen Gemeinden begann an diesem Tag das neue Kirchenjahr. In coronafreien Jahren feiert die Kirchengemeinde St. Nikolai diesen Tag normalerweise mit einem Ökumenischen Adventsmarkt auf dem Kirchenplatz.

