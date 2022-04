Grevesmühlen/Everstorf

Teamtag statt Kita: Das war das Motto von knapp 20 Männern und Frauen der Diakonie in Grevesmühlen, die normalerweise als Erzieher und Sozialpädagogen in der Einrichtung am Ploggenseering Kinder betreuen. „Raus aus den Räumen und in der freien Natur lernen, was es bedeutet, im Team zu agieren.

Welche Rolle spielen der Wald, die Natur, darum geht es an diesem Tag“, erklärt Forstamtsleiter Peter Rabe, der zusammen mit seiner Kollegin Steffi Wassermann die Gruppe einen Tag lang im Everstorfer Forst betreut hat. Auf dem Programm standen verschiedene Aktionen, gemeinsames Kochen und das Ziel, nach zwei jahren Corona endlich wieder etwas zusammen zu unternehmen. Die Idee dazu stammt übrigens von Maria Streif, die Erzieherin der Diakonie hatte den Vorschlag gemacht – und damit offenen Türen bei ihrer Chefin eingerannt.

Forstamtsleiter Peter Rabe erklärt den Teilnehmern die nächste Aktion. Quelle: Michael Prochnow

Forstamt Grevesmühlen bietet die Programme an

Das Forstamt Grevesmühlen bietet unterschiedliche Modelle an, um den Menschen das Thema Wald und Natur näherzubringen. „Das ist nicht nur wichtig für die Mitarbeiter der Diakonie selbst, sondern auch für ihre Arbeit. Vielleicht gibt es ja künftig öfter Ausflüge in den Wald.“ Unter dem Label „Waldleben“ können Interessierte sich auf der Internetseite informieren. „Egal, ob es der runde Geburtstag ist, oder das Event für die Familie oder eine Aktion im Freundeskreis, wir finden ein Modell, das passt“, sagt Peter Rabe. „Wichtig ist nur, dass die Leute Lust dazu haben. Alles andere machen wir.“

Vertrauen lernen

Und genau das haben die Männer und Frauen der Diakonie bei bestem Frühlingswetter erlebt. „Einfach mal den Stress in der Kita hinter sich lassen“, sagt Maria Streif. Perfektes Wetter, viele Informationen rund um den Wald und das gemeinsame Erlebnis mit Lachen und vielen Gesprächen, „alles das zusammen macht es aus, dass der Tag ein voller Erfolg war“, erklärt die Erzieherin.

Erzieherin Maria Streif von der Diakonie aus der Kita im Ploggenseering in Grevesmühlen im Everstorfer Forst. Quelle: Michael Prochnow

Apropos Vertrauen: Bei einer Übung wurde der Hälfte der Teilnehmer die Augen verbunden, ein Partner, der vorher ausgelost wurde, führte seinen Kollegen anschließend durch den Wald. Nach ein paar Minuten wechselten die Rollen. „Das ist die einfachste Art, um Vertrauen zu gewinnen und auch zu geben“, sagt Peter Rabe.

Die Walderlebnisse dauern einige Stunden bis zu mehreren Tagen, übernachten im Wald inklusive. Mehr Infos unter: www.deinwaldprojekt.de/waldleben. Das Forstamt in Grevesmühlen ist telefonisch zu erreichen unter 03881/759910, Email: waldleben@lfoa-mv.de. Auf der Internetseite www.deinwaldprojekt.de/waldleben.html gibt es alle weiteren Details.

Mitarbeiter der Diakonie aus der Kita im Ploggenseering in Grevesmühlen im Everstorfer Forst. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow