Grevesmühlen: Kitakinder weihen neue Rutsche im „Spatzennest“ ein

Riesenjubel bei den Kindern in der Kita „Spatzennest“ in Grevesmühlen. Die neue Rutsche ist endlich da und vor allem einsatzbereit. Möglich gemacht hat das die Volks- und Raiffeisenbank mit der Aktion „Spielen? Aber sicher!“, mit der das Unternehmen Spielplätze saniert.

Rund 730 000 Euro für etwa 350 Projekte sind seit 2009 in die Aktion geflossen, 2000 Euro davon in die neue Rutsche der DRK-Kita in Grevesmühlen. Leiterin Birgit Dramm und ihr Team hatte sich für die Förderung beworben. 60 Kinder werden dort aktuell in der Krippe (24) und in der Kita (36) betreut. „Die Kinder der DRK Kindertagesstätte freuen sich riesig. Der liebevoll gestaltete Außenbereich ist nun um eine Attraktion reicher“, so Birgit Dramm während der Übergabe.

42 Projektanträge in diesem Jahr

„Im Juni sichteten alle Regionalleiter unsere 42 Projektanträge. Anschließend legten wir die Spielplätze im Team fest. Prämisse war hierbei: die Gewinner gleichmäßig auf alle siebenRegionen unserer VR Bank Mecklenburg zu verteilen. Danach nahmen wir mit allen 14 Gewinner-Projekten Kontakt auf und nach und nach werden die Spielstätten nun hergerichtet“, so Katrin Koppenhagen von der VR Bank.

Insgesamt stehen in diesem Jahr 28 000 Euro für die Umsetzung der Projekte bereit. Seit 13 Jahren wurden mit Hilfe der Bank insgesamt 97 sanierungsbedürftige Spielplätze im gesamten Geschäftsgebiet unterstützt.

