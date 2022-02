Grevesmühlen

Drei Meter breit, zwei Meter hoch, die Maße für ein Handballtor sind weltweit Standard. Das sorgt im Kinderhandball allerdings für Probleme, wenn der Torwart in der F-Jugend nicht einmal ansatzweise in die Ecken oder bis an die Latte reicht. Deshalb gibt es andere Regeln für den Kinder- und Jugendbereich. Das beginnt bei der Ballgröße, insgesamt gibt es drei verschiedene Größen, die kleinsten für die Kinder, dann die Größe II für Jugendliche und Frauen und die Größe III für die Männer.

Christoph Uhle, Abteilungsleiter Handball beim SV Blau-Weiß Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Trainiert wird ebenfalls nach eigenen Spielregeln, denn für die Wettkämpfe müssen die Akteure mit ihnen ja vertraut sein. So werfen nach Aussage von Christoph Uhle, Abteilungsleiter beim SV Blau-Weiß Grevesmühlen, die Kinder in den unteren Altersklassen zwar auf dieselben Tore wie die Erwachsenen, aber der obere Teil der Tore wird abgeschirmt, so dass die Trefferfläche mit einer Höhe von 1,6 statt 2 Metern deutlich kleiner wird. Die Minis in der F-Jugend nutzen für ihr Spiel auch nicht das große Feld mit einer Länge von 40 Meter und 20 Meter. Überwiegend finden ihre Spiele auf dem Querfeld mit Abmaßen von 20 Meter in der Länge und 10 Meter in der Breite statt. Vom deutschen Handballverband wird das auch so empfohlen. Mit dem Hinweis, dann vier Feldspieler und einen Torwart einzusetzen.

Die Torhöhe von 1,60 Meter gilt auch für die E-Jugendklasse. Diese Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren spielen in Wettkämpfen oder dem regulären Spielbetrieb aber bereits auf dem großen Feld mit sechs Feldspielern und einem Torwart. Für Spielanfänger wird aber auch hier seitens des Verbandes das kleinere Querfeld mit vier Feldspielern und einem Torwart empfohlen. In der D-Jugend wird ausschließlich auf dem große Feld und große Tore gespielt.

Das Tor im Kleinformat

Im Training sind die Grevesmühlener da sehr flexibel. Da werfen dann auch die jüngeren Jahrgänge schon mal auf die großen Tore, wie Uhle berichtet. Sie wollen es einfach einmal ausprobieren bzw. der Torwart überragt von seiner Größe her das Tor im Kleinformat bereits. Oder es werden auch mal kleine Kastenteile für Torwürfe genommen.

Schritt für Schritt die Kinder an die Sportart heranführen, das gilt auch für den Handball. Spielerisch sollen den Mädchen und Jungen die Techniken wie Dribblings, Würfe und das Fangen der Bälle vermittelt werden. Haben sie Spaß daran, ist der Lerneffekt am größten. Dabei fangen sie auch bei den Bällen klein an, so Uhle. Die Jüngsten haben die Mini-Bälle. Mit zunehmendem Alter nehmen dann auch Umfang und Gewicht der Bälle zu. In der F- Jugend gilt im Spielbetrieb die sogenannte Manndeckung, das heißt, jeder Spieler einen fest zugeteilten Gegenspieler. So sollen das Deckungsverhalten und die Laufbereitschaft gefördert werden. Und es soll verhindert werden, dass körperlich überlegene Spieler zu große Vorteile ausspielen können.

Freundschaftsspiele statt Spielbetrieb

Die jüngsten Mädchen und Jungen bei Blau-Weiß beginnen schon im Alter von fünf Jahren mit dem Handballsport, nehmen nach Aussage des Abteilungsleiters noch nicht am Spielbetrieb teil. Zum einen gibt es diesen für sie nicht. Auf der anderen Seite sollen sie nicht überfordert werden. Damit sie aber die Lust am Handball nicht verlieren, machen Freundschaftsspiele Sinn. Aufgrund von Corona konnten diese zuletzt nicht stattfinden. Uhle hofft aber, dass sich das bald wieder ändert. Außerdem hatte er in der Vergangenheit an den Grevesmühlener Grundschulen bei Sichtungstrainings Kinder für den Handball begeistern und gewinnen können. Auch das konnte er in Pandemie-Zeiten nicht und hofft hier ebenfalls auf eine Besserung.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow