Die Alleen an den Straßen in Mecklenburg sind ein Markenzeichen der Region, allerdings bedeuten die Bäume auch viel Arbeit. In den Wintermonaten erfolgt die Pflege der Bäume, einige müssen auch gefällt werden. Bei anderen reicht der Rückschnitt. Wir erklären, was die Zahlen an den Bäumen bedeuten.