Wird Pflege zum Luxus? Die Betreuung und Versorgung in Senioren- und Pflegeheimen in MV wird immer teurer. Nun kündigt auch das Awo-Seniorenzentrum „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen eine weitere Steigerung des Zuzahlungsbetrages an. Darüber sind Angehörige in einem neunseitigen Schreiben, das der Redaktion vorliegt, informiert worden.

Bereits im vergangenen Jahr stiegen die Beträge für die Pflegebedürftigen im Awo-Heim deutlich. Jetzt berichtet ein Angehöriger, sein Vater müsse ab dem 1. Oktober noch einmal stolze 550 Euro mehr zahlen.

Das Awo-Seniorenpflegezentrum in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Laut einem DAK-Report liegt die Zuzahlung in Deutschland durchschnittlich bei 1874 Euro. Ein Heimplatz in Nordrhein-Westfalen ist mit durchschnittlich 2516 Euro Zuzahlung am teuersten. Dann folgt das Saarland mit durchschnittlich 2239 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern soll die Zuzahlung laut Report im Durchschnitt bei 1431 Euro liegen. MV landet damit im Ranking auf Platz 13. Nur Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind noch günstiger.

Mit Blick auf das Awo-Heim in Grevesmühlen scheinen die Zahlen längst überholt. Der betroffene Rentner (Name liegt der Redaktion vor) soll ab 1. Oktober knapp 2400 Euro zahlen. Darin enthalten sind Kosten für Pflegeaufwendungen (1084,90 Euro), Unterkunft (401,85 Euro), Verpflegung (328,84 Euro), Investitionskosten (454,47 Euro), Ausbildungsvergütungszuschlag (63,27 Euro) und Ausbildungsumlage (55,67 Euro). Somit steht unterm Strich ein Betrag von 2389,10 Euro.

Gesetzgeber in der Pflicht

„Mein Vater hat sein ganzes Leben gearbeitet. Bislang konnte er von seiner Rente seine Ausgaben und die Kosten für die Heimbetreuung selbst bestreiten. Mit der Erhöhung der Beitragssätze wird seine monatliche Rente in Gänze aufgebraucht sein. Er wird auf Rücklagen zurückgreifen müssen“, schreibt der Sohn des Betroffenen in einem Brief an die Redaktion. „Ich denke, dass es nicht nur meinem Vater so ergehen wird. Hier sehe ich den Gesetzgeber in der Pflicht, etwas gegen die Kostenexplosion zu unternehmen. Sämtliche Erhöhungen auf die Bewohner der Pflegeeinrichtungen umzulegen und den Beitrag der Pflegekassen zu deckeln, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.“

Stefan Baetke, Vorsitzender des örtlichen Awo-Kreisverbandes Quelle: privat

Das sieht auch Stefan Baetke so. „Das derzeitige Finanzierungsmodell muss dringend verändert werden. Hier ist ein komplettes Umdenken nötig“, erklärt der Vorsitzende des örtlichen Awo-Kreisverbandes. So sei es ungerecht, dass die Beiträge der Pflegekassen gleich bleiben und allein die Heimbewohner immer stärker zur Kasse gebeten werden.

Explodierende Kosten beim Sozialamt

Jede Wohnanlage verhandelt für sich den Eigenanteil. Der setzt sich zusammen aus den monatlichen Entgelten für Pflege und Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie Kosten für Investitionen und Instandhaltungen abzüglich der Zuzahlungen der Pflegekassen je nach Pflegegrad. Letztgenannte sind seit Jahren gleich: monatlich 125 Euro für den Pflegegrad 1, 770 Euro für den Pflegegrad 2, 1262 Euro für den Pflegegrad 3, 1775 Euro für den Pflegegrad 4 und 2005 Euro für den Pflegegrad 5. Dem gegenüber stehen steigende Personal- und Sachkosten. Soll heißen: Für die Differenz zu den Gesamtkosten kommen die Pflegebedürftigen oder – wenn die Menschen nicht genug Geld haben – das Sozialamt auf. Und das verzeichnet explodierende Kosten.

Im August 2020 haben 684 Personen, die vollstationär in Pflegeheimen leben, Leistungen beziehungsweise finanzielle Hilfe zur Pflege erhalten. „Die Kostensteigerung von 2018 zu 2019 betrug 20,4 Prozent“, verdeutlicht Nils Voderberg, Fachdienstleiter Soziales in der Kreisverwaltung. In diesem Jahr rechnet der Kreis mit Aufwendungen in Höhe von 5,3 Millionen Euro. „Das ist ein weiteres Plus von elf Prozent“, so Nils Voderberg.

Der Kreis sieht es ebenso kritisch, dass die Anteile für die Bewohner immer mehr steigen und die Zuzahlungen der Pflegekassen stagnieren. „Der ursprüngliche Zweck der gesetzlichen Pflegeversicherung, nämlich die Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit, wird immer weniger erreicht und die kommunalen Haushalte zusehends belastet“, heißt es aus der Pressestelle.

Pflegeversicherung bedarf einer Reform

Stefan Baetke sieht dringenden Handlungsbedarf. „Jeder schreit, dass das Pflegepersonal mehr verdienen muss. Die Awo zahlt sehr gut. Die Vergütung nach einem Haustarifvertrag liegt bei 96 bis 98 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.“ Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Einrichtung mit den Kosten nicht hinkommt.

Die Bundesregierung müsse handeln und die 1995 eingeführte Pflegeversicherung bedürfe dringend einer Reform. „Die steigenden Pflegekosten dürfen nicht mehr hauptsächlich von Pflegebedürftigen getragen werden.“ Angehörige werden erst zur Kasse gebeten, wenn sie ein Barvermögen von 100 000 Euro haben. Und dem Pflegenden müssen mindestens 120 Euro Taschengeld bleiben.

Awo am teuersten

Die Awo-Einrichtung mit ausschließlich Einzelzimmern ist die teuerste in der Umgebung. Die Bewohner in der DRK-Wohnanlage „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen zahlen monatlich 1834,02 Euro, in der Schönberger Einrichtung „Am Oberteich“ 1805,95 Euro und im Klützer Seniorenheim „Uns Hüsing“ 1740,07 Euro. „Da wir die benannten Wohnanlagen erst zum März beziehungsweise Mai 2020 mit den Kostenträgern verhandelt haben, ist demnächst mit keiner Erhöhung für die Bewohner zu rechnen“, erklärt Adrian Gladysz, Geschäftsführer der DRK-Einrichtungen.

Eine Wohngruppe mit 24-Stunden-Betreuung betreibt Thomas Moll im Diamant-Wohnpark in Grevesmühlen. Wohngruppen sind rechtlich keine Heime. Es gibt keinen Heimvertrag. Die Bewohner haben getrennte Verträge für Miete, Pflege und Betreuung. Die Personalkosten beziffert Thomas Moll mit 80 Prozent der Gesamtkosten. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen liegt derzeit bei 1550 Euro.

Die Gebäude des Diamant-Wohnparks in Grevesmühlen: im Vordergrund die beiden Gebäude für die Pflegeeinrichtung Moll, im Hintergrund die Wohngebäude. Quelle: Michael Prochnow

Von Jana Franke