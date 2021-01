Grevesmühlen

Der Name klingt, weil ganz ohne Anglizismen, etwas holprig. „Aber wir wollen mit dem Namen ‚Grevesmühlen-Karte‘ auch die älteren Einwohner mitnehmen“, erklärt Steffen Weihe, Mitarbeiter der Digitalen Stadt GmbH (DSG), die in Grevesmühlen mithilfe von Fördermitteln neue Ideen umsetzen will. Die „Grevesmühlen-Karte“ soll dabei ein Weg sein.

Die Idee dahinter: „Jeder, der diese Karte im ganz normalen Chipkartenformat bei einem Einkauf in Grevesmühlen benutzt, kann sich seine Einkäufe kostenlos nach Hause liefern lassen“, so Steffen Weihe. „Die Daten der Waren werden digital erfasst, dann läuft bei uns der Auftrag auf. Innerhalb von 24 Stunden werden die Einkäufe dann nach Hause geliefert.“

Das gelte für Fernseher ebenso wie für Kleidung und Geschenkartikel. Unklar ist zwar derzeit noch, in welchem Umkreis um die Stadt herum das passieren wird, aber fest steht, dass die Lieferungen auf jeden Fall mit E-Fahrzeugen erfolgen werden und für Kunden und Händler kostenfrei seien.

E-Fahrzeuge für den Transport im Stadtgebiet

„Digitale Stadt“-Geschäftsführerin Katy Jurkschat und Projektmanager Steffen Weihe. Quelle: Archiv

Wie Steffen Weihe weiter erläutert, sei die Idee hinter dieser Aktion, dass die Kunden animiert werden sollen, länger durch die Geschäfte zu schlendern. „Es ist ein Unterschied, ob ich gleich die Einkäufe zu meinem Auto schleppen muss oder ob ich die Hände frei habe und vielleicht noch in den einen oder anderen Laden schaue.“ Denn der Lieferservice ist nur ein Teil der digitalen Strategie, die DSG verfolgt, die derzeit noch aus Fördermitteln des Bundes finanziert wird. 675 000 Euro hatte die Stadt dafür erhalten, um in den nächsten Jahren als Modellkommune Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

Bildschirme mit Werbung in den Geschäften

Ein weiteres Puzzleteil sind die Bildschirme, die in den Läden der Stadt aufgehängt werden sollen. Dort können die Händler nicht nur ihre eigenen Angebote bewerben, gleichzeitig laufen dort auch Angebote aus Geschäften in der Nähe. „So hat der Kunde, während er an der Kasse wartet oder sich einfach umschaut, die Chance, auf ein Angebot zu stoßen, das er so nicht wahrgenommen hätte“, so Frieder Paape, ebenfalls Mitarbeiter der Digitalen Stadt GmbH. „Ziel ist es, den Kunden die Attraktivität der Händler und Anbieter in Grevesmühlen zu vermitteln.“ Denn genau daran hapere es.

Schwierige Überzeugungsarbeit bei den Händlern

Als die DSG vor einigen Monaten ihren Arbeit aufnahm, stand eine Bestandsanalyse auf dem Plan. Ziel war es, herauszubekommen, wie viele Unternehmer in Grevesmühlen im Internet präsent seien. Das Ergebnis war ebenso ernüchternd wie erschreckend: Nicht einmal die Hälfte der rund 100 Händler aus dem Stadtzentrum hatte eine eigene Internetseite, auch heute sind noch längst nicht alle Unternehmen mit einer eigenen Webseite am Start.

Allerdings hat die Seite der DSG „ Grevesmühlen erleben“ mittlerweile Plattformen entwickelt und teilweise umgesetzt, in denen Händler, Restaurants und Dienstleister zu finden sind. Wie zäh sich die Aufklärungsarbeit bisweilen gestaltet, mussten die Mitarbeiter der DSG erfahren, als sie von Tür zu Tür liefen, um für die Internetpräsenz zu werden. Von „habe ich noch nie gebraucht“ bis „viel zu viel Aufwand“ bekamen sie alles zu hören. Inzwischen hat sich einiges geändert.

Digitale Werbung an den Durchfahrtstraßen

Die „Grevesmühlen-Karte“, die Angebote über die Seite „ Grevesmühlen erleben“ und die Idee, auf den Bildschirmen im Stadtgebiet zu werden, haben für verstärkte Nachfragen gesorgt. Laut Bürgermeister Lars Prahler soll die digitale Werbeoffensive auch deutlich über den Innenstadtbereich hinausgehen. So plane die Stadt digitale Werbetafeln an den Durchfahrtsstraßen, um so auch Touristen und Tagesgäste nach Grevesmühlen zu locken.

Von Michael Prochnow