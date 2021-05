Mehr als sechs Monate ist es schon her: am 22. Oktober wurde die Kreismusikschule „Carl Orff“ mit Hauptsitz in Grevesmühlen 30 Jahre. Die Feier soll nun nachgeholt werden – auch, wenn die große Party ausfallen muss. Von den 1600 Schülern sind darf derzeit kaum jemand die Schule besuchen.