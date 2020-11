Grevesmühlen: Kreisverkehr und Bahnhofstraße drei Wochen gesperrt

Grevesmühlen

Die Bahnhofstraße und der Kreisverkehr am Bahnhof in Grevesmühlen werden für Sanierungsarbeiten der Straßendecke ab Montag, 16. November, gesperrt. Die Asphaltarbeiten gehören zum Neubau des Bahnhofsvorplatzes. Der Kreisel und die Bahnhofstraße werden bis einschließlich Freitag, 4. Dezember, gesperrt sein.

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll zum Jahresende abgeschlossen sein. 2,1 Millionen Euro investiert die Stadt in die Bauarbeiten. 30 Pendlerparkplätze sind schon entstanden. Auch der kleine Park am Bahnhof wird neu gestaltet und endlich zum Standort für das Kunstwerk „Lukullischer Traum“, das lange an der August-Bebel-Straße stand, inzwischen aber schon seit Jahren eingelagert ist.

Von Malte Behnk