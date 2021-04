Grevesmühlen/Wismar

Noch ist ungewiss, wer am 25. April zum Landrat oder zur Landrätin gewählt wird. Ein Ergebnis steht aber bereits fest. Mehr Wähler als je zuvor beantragen ihre Briefwahlunterlagen übers Internet. „Es wird jetzt vermehrt genutzt“, sagt Klaus-Peter Horstmann, stellvertretender Wahlleiter im Amt Schönberger Land.

Für den Trend gibt es zwei Gründe. Die Unterlagen online zu beantragen, ist schnell und unkompliziert, und die Briefwahl erspart den Bürgern den Gang ins Wahlbüro mitten in der Zeit der Pandemie.

QR-Code leitet automatisch auf Onlineportal

Jeder kann die Unterlagen per Post und übers Internet beantragen. Besonders einfach geht das mit Hilfe eines QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Er leitet den Wähler automatisch auf ein Onlineportal. Dort öffnet sich ein Wahlscheinantrag mit vorausgefüllten Adressdaten. Diesen Service bieten allerdings nicht alle Gemeindewahlbehörden an. Das bestätigt Kreiswahlleiter Christoph Collin: „Die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen mittels eines QR-Codes zu beantragen, wird nicht flächendeckend im Landkreis Nordwestmecklenburg angeboten.“ Die Gemeindewahlbehörden entscheiden selbst, ob sie personalisierte QR-Codes auf den Wahlbenachrichtigungsschreiben verwenden wollen oder nicht.

In der Vergangenheit waren zahlreiche Stimmzettel in den Wahlbüros zu zählen. Diesmal deutet sich an: Viele Bürger bevorzugen die Briefwahl. Quelle: Franke Jana

Nicht zeitgemäß findet das Jörg Zucknik, der im Amt Lützow-Lübstorf wohnt. Er erklärt: „Ich finde, die Anmeldung mit QR-Code sollte im Jahr 2021 der Standard sein und nicht im Ermessensspielraum einer Amtsverwaltung liegen. Das ist schließlich keine Raketenwissenschaft.“

Grevesmühlener können den Code nutzen

Einwohner der Stadt Grevesmühlen können den QR-Code ebenso nutzen wie die der Ämter Grevesmühlen Land, Schönberger Land und Klützer Winkel. In der größten Stadt in Nordwestmecklenburg geht das dagegen nicht. „Für die Landratswahl gibt es in Wismar keinen QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung für die Beantragung von Briefwahlunterlagen“, bestätigt Marco Trunk, Pressesprecher der Hansestadt. Einwohner von Wismar haben drei Möglichkeiten, ihren Wahlschein zu beantragen: über das Onlineportal Oliwa, per E-Mail und per Brief. Die Stadt prüft nach Marco Trunks Auskunft, bei der Bundes- und Landtagswahl am 26. September den QR-Code einzusetzen.

Der Nachteil: etwas höhere Kosten. Eine Wahlbenachrichtigung mit personalisiertem QR-Code wird wegen des Datenschutzes nicht als Karte verschickt, sondern in einem geschlossenen Briefumschlag. Das sind 20 Cent Portokosten zusätzlich.

Im Schönberger Land kommen so 300 Euro zusammen. Das ist rund ein Prozent der Gesamtkosten, die die Wahl verursacht. Ein Vorteil der Briefform: Der Wähler bekommt ein Blatt mit zusätzlichen Hinweisen zum Prozedere während der Pandemie. In den Wahllokalen gilt der Corona-Abstand von 1,50 Meter. Wähler müssen eine medizinische Maske tragen. Aus hygienischen Gründen soll ein eigener Stift mitgebracht werden.

