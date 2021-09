Auch anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie ist nicht sicher, in welcher Form Veranstaltungen möglich sind. Die Faschingsfeiern im November sind vielerorts abgesagt. Richtig gefeiert werden soll erst im Februar wieder. Wir haben nachgefragt, was in Grevesmühlen, Klütz und Schönberg geplant ist für die aktuelle Saison.