Es wird keinen Umzug geben, kein Theaterstück vor dem Vereinshaus, keine Bierwagen und Imbissbuden, keine Shows auf dem Marktplatz – und trotzdem soll die Kulturnacht am 30. Oktober in Grevesmühlen ein ganz besonderes Event werden. Das jedenfalls verspricht die Stadtverwaltung.

Denn nachdem in diesem Jahr aufgrund von Corona bereits etliche Veranstaltungen ausgefallen sind, darunter das Stadtfest und die Citynacht, soll die Kulturnacht auf jeden Fall stattfinden. Nur anders. Höhepunkt soll ein Feuerwerk werden, das alle bisherigen Lichtshows am Grevesmühlener Nachthimmel übertreffen soll. Vor allem wollen die Macher des Piraten Open Air, die das Feuerwerk veranstalten, es so hinbekommen, dass es von allen Teilen der Stadt aus zu sehen ist.

Geschäfte in der Innenstadt öffnen bis 20 Uhr

Dazu kommen Livestreams, die direkt aus dem Rathaus übertragen werden, wo es verschiedene Auftritte ohne Publikum geben wird. Wie Bürgermeister Lars Prahler ankündigt, erhoffe sich die Stadtverwaltung mit dieser Veranstaltung „Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus“. Denn Grevesmühlen sei aktuell die einzige Kommune, die so ein Event überhaupt plane.

Laut der Ankündigung setzt die Stadtverwaltung darauf, dass es keine Menschenansammlungen im Zentrum geben soll. Stattdessen sollen die Grevesmühlener animiert werden, durch die Straßen zu schlendern. Die Geschäfte im Zentrum haben bis 20 Uhr geöffnet. Danach sorgen Livestreams im Internet und das Feuerwerk am späten Abend für den Höhepunkt.

Von Michael Prochnow