Das letzte Stadtfest fand 2019 statt. Im vergangenen Jahr fielen aufgrund der Pandemie sowohl die City- als auch die Kulturnacht aus. Großveranstaltungen sind erst seit diesem Jahr – zumindest teilweise – wieder möglich. Die abgespeckte Citynacht in Grevesmühlen im Frühjahr hat gezeigt, wie es laufen kann, trotz Corona. Deshalb plant die Stadtverwaltung derzeit auch fest mit dem nächsten Termin: der Kulturnacht. 

„Am 30. Oktober wird es eine Kulturnacht geben“, sagt Alexander Rehwaldt, verantwortlicher Amtsleiter in der Stadtverwaltung. „Im Moment gehen wir jedenfalls davon aus, dass die Veranstaltung mit allen Auflagen natürlich stattfinden kann.“ Auch das Comedy-Märchen auf dem Kirchplatz soll aufgeführt werden. Dabei schlüpfen Mitarbeiter des Rathauses und andere Grevesmühlen in Märchenkostüme und sorgen für jede Menge Spaß und Unterhaltung, zahlreiche Zuschauer lockt allein dieses Spektakel an.

Alexander Rehwaldt, Amtsleiter Kultur, Bildung und Soziales in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Geplant ist auch, den Empfang des Bürgermeister, der traditionell zum Stadtfest eingeplant ist, am 30. Oktober nachzuholen. Dann sollen auch die Eintragungen ins Ehrenbuch der Stadt erfolgen. Das genaue Programm für den Abend wird noch bekannt gegeben.

Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe

Unklar ist derzeit noch, was mit dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wird. Wie Alexander Rehwaldt mitteilte, sei die Stadt derzeit in Gesprächen mit den Organisatoren. „Aber im Moment können wir einfach noch nicht sagen, was wie stattfinden kann.“

Angedacht ist das vorweihnachtliche Straßenfest zusammen mit den Kirchen der Stadt zu Beginn der Adventszeit mit den Ständen auf dem Kirchplatz, dem Adventsmarkt in der Kirche und dem Riesenstollen und der Wurstkette der Bäcker und Fleischer. „Aber das hängt alles noch davon ab, wie sich Corona in den nächsten Wochen entwickelt und ob solche Veranstaltungen möglich sind. Was es wieder geben soll, sind die Stände auf dem Marktplatz, die die Stadt Vereinen und Verbänden in der Vorweihnachtszeit kostenlos zur Verfügung stellt.

