Ohne Shows auf den Straßen und die Party in der Innenstadt soll die Kulturnacht in Grevesmühlen am 30. Oktober trotz der Corona-Einschränkungen Besucher anlocken. Bislang spricht alles dafür, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Ein Fragezeichen steht allerdings noch über dem Weihnachtsmarkt.